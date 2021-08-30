最低时薪涨至平均930日元，涨幅创历史新高

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日本国内最低时薪上涨28日元，创下历史最大涨幅。打工族自然是举双手欢迎，但对于那些在疫情之下经营受限，或者受到居家抗疫等因素影响，销售额大幅下滑的中小企业经营者来说，似乎将会承受更大的负担。

中央最低工资审议会（厚生劳动大臣咨询机构）的小组委员会，决定将2021年度全国平均最低时薪标准上调28日元，平均达到930日元。这创下了采用时薪作为薪资标准的2002年度以来的最大涨幅。从各个都道府县来看，上一年度时薪最低（792日元）的秋田、鸟取、岛根、高知、佐贺、大分、冲绳七县上调28日元后达到820日元，意味着7字头的时薪将彻底消失。

8月6月，日本政府召开内阁会议，敲定了经济财政运营基本方针，其中明确提到“鉴于新冠疫情扩散之前企业业绩不断改善，今年将上调最低时薪，以求更快达到全国平均1000日元的水平”。尽管受疫情影响，经营活动遭遇困境的中小企业团体等经济界人士曾要求维持现状，但政府最终还是坚持敲定了此项方针。

各个都道府县的审议会将在中央审议会向厚生劳动大臣汇报工作后分别决定上调幅度，所以新的最低时薪标准将从10月前后开始执行。

东京、神奈川、埼玉、千叶、静冈、爱知、三重、大阪、京都、兵库10个都府县的时薪将超过900日元，主要集中在首都圈、中京圈和关西圈。而东北、四国、九州地区的多个县都在820到849日元之间，要达到全国平均1000日元这个政府目标似乎尚需时日。

标题图片 : PIXTA

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