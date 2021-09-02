早稻田，重登考生青睐大学排行榜榜首

日本信息库

尽管大学品牌力调查反映出各地各有特色，但关西圈的关西大学明显地位突出。自人力资源公司Recruit开始此项调查以来，关西大学已经连续14年位列榜首，受到男女学生的一致支持。

为了解高中生的择校动向，人力资源公司Recruit从2008年起，每年针对高三学生实施《升学品牌力调查》。

2021年，该公司向12万名学生发送了问卷，共计收到12271份有效回答。统计结果显示，“早稻田”时隔两年重登关东地区高中生青睐大学排行榜榜首。

关东地区

在上一年的调查中屈居第二的“早稻田”重返榜首。“明治大学”名列第二。“明治大学”连续两年位列男生心目中的第一位，“立教大学”和“青山学院大学”在女生心目中并列第一。

排名 大学名 报考意愿度 1（2） 早稻田 10.0 2（1） 明治 9.7 3（3） 青山学院 8.7 4（4） 立教 7.9 5（5） 中央 6.5 6（5） 日本 6.2 6（6） 法政 6.2 8（9） 庆应义塾 5.5 9（7） 东洋 4.7 10（11） 千叶 4.3

出处：Recruit升学综研《升学品牌力调查2021》（标注底色的为国立公立大学）

东海地区

“名城大学”连续五年雄踞榜首。“名城大学”连续两年位列男生心目中的第一位，“名古屋市立大学”自开始此项调查以来首次位列女生心目中的第一位。前十名的学校中有六所是国立或公立学校。

排名 大学名 报考意愿度 1（1） 名城 10.9 2（2） 名古屋 8.2 3（3） 中京 7.5 4（4） 南山 7.3 5（5） 名古屋市立 6.8 6（9） 静冈 6.4 7（12） 三重 6.0 8（6） 岐阜 5.8 9（10） 名古屋工业 5.4 10（13） 淑德 5.0

出处：Recruit升学综研《升学品牌力调查2021》（标注底色的为国立公立大学）

关西地区

自开始此项调查以来，“关西大学”已连续14年高居榜首，地位不可撼动。“关西大学”连续14年位列女生心目中的第一位，连续3年位列男生心目中的第一位，受到了男女学生的一致支持。

排名 大学名 报考意愿度 1（1） 关西 13.5 2（2） 近畿 10.7 3（7） 同志社 8.7 4（3） 关西学院 8.6 5（8） 大阪 8.5 6（6） 神戸 8.4 7（4） 立命馆 7.7 8（5） 大阪市立 7.1 9（9） 龙谷 6.0 10（10） 大阪府立 4.3

出处：Recruit升学综研《升学品牌力调查2021》（标注底色的为国立公立大学）

观察各地区的国立公立和私立大学的报考意愿可以看出，关东地区近六成受访者打算报考私立大学，东海地区的学生报考国立公立大学的意愿最强，达到了54%。2017至2018年期间，关西地区打算报考国立公立大学的学生比例曾一度超过私立大学，但2019年以来，私立大学连续三年占据上风。

标题图片：PIXTA

版权声明：本网站的所有文字内容及图表图片，nippon.com日本网版权所有。未经事先授权，禁止任何形式的转载或部分复制使用。