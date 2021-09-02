早稻田，重登考生青睐大学排行榜榜首

早稻田，重登考生青睐大学排行榜榜首教育 社会 财经
尽管大学品牌力调查反映出各地各有特色，但关西圈的关西大学明显地位突出。自人力资源公司Recruit开始此项调查以来，关西大学已经连续14年位列榜首，受到男女学生的一致支持。
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为了解高中生的择校动向，人力资源公司Recruit从2008年起，每年针对高三学生实施《升学品牌力调查》。
2021年，该公司向12万名学生发送了问卷，共计收到12271份有效回答。统计结果显示，“早稻田”时隔两年重登关东地区高中生青睐大学排行榜榜首。
关东地区
在上一年的调查中屈居第二的“早稻田”重返榜首。“明治大学”名列第二。“明治大学”连续两年位列男生心目中的第一位，“立教大学”和“青山学院大学”在女生心目中并列第一。
|排名
|大学名
|报考意愿度
|1（2）
|早稻田
|10.0
|2（1）
|明治
|9.7
|3（3）
|青山学院
|8.7
|4（4）
|立教
|7.9
|5（5）
|中央
|6.5
|6（5）
|日本
|6.2
|6（6）
|法政
|6.2
|8（9）
|庆应义塾
|5.5
|9（7）
|东洋
|4.7
|10（11）
|千叶
|4.3
出处：Recruit升学综研《升学品牌力调查2021》（标注底色的为国立公立大学）
东海地区
“名城大学”连续五年雄踞榜首。“名城大学”连续两年位列男生心目中的第一位，“名古屋市立大学”自开始此项调查以来首次位列女生心目中的第一位。前十名的学校中有六所是国立或公立学校。
|排名
|大学名
|报考意愿度
|1（1）
|名城
|10.9
|2（2）
|名古屋
|8.2
|3（3）
|中京
|7.5
|4（4）
|南山
|7.3
|5（5）
|名古屋市立
|6.8
|6（9）
|静冈
|6.4
|7（12）
|三重
|6.0
|8（6）
|岐阜
|5.8
|9（10）
|名古屋工业
|5.4
|10（13）
|淑德
|5.0
出处：Recruit升学综研《升学品牌力调查2021》（标注底色的为国立公立大学）
关西地区
自开始此项调查以来，“关西大学”已连续14年高居榜首，地位不可撼动。“关西大学”连续14年位列女生心目中的第一位，连续3年位列男生心目中的第一位，受到了男女学生的一致支持。
|排名
|大学名
|报考意愿度
|1（1）
|关西
|13.5
|2（2）
|近畿
|10.7
|3（7）
|同志社
|8.7
|4（3）
|关西学院
|8.6
|5（8）
|大阪
|8.5
|6（6）
|神戸
|8.4
|7（4）
|立命馆
|7.7
|8（5）
|大阪市立
|7.1
|9（9）
|龙谷
|6.0
|10（10）
|大阪府立
|4.3
出处：Recruit升学综研《升学品牌力调查2021》（标注底色的为国立公立大学）
观察各地区的国立公立和私立大学的报考意愿可以看出，关东地区近六成受访者打算报考私立大学，东海地区的学生报考国立公立大学的意愿最强，达到了54%。2017至2018年期间，关西地区打算报考国立公立大学的学生比例曾一度超过私立大学，但2019年以来，私立大学连续三年占据上风。
标题图片：PIXTA
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