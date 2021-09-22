2020年度自然人股东达5981万人

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负责运营东京证券交易所等机构的日本交易所集团（JPX）近日公布的2020年度持股分布情况调查数据显示，截至2021年3月底，自然人股东数达到了5981万人，同比增长308万人，创下历史最高记录。

自然人股东数量已连续七年增长。据分析，出现这种现象的原因，主要是受到新冠疫情影响，全球各主要国家纷纷采取量化宽松政策，促使股市上涨，加上利用小额投资免征税制度的情况增多，散户交易趋于活跃化。

此项调查的对象为日本全国四家证券交易所的上市企业（3823家）。股东数量是将各家上市企业股东人数单纯合计得出的数字，比如，如果一名自然人股东持有10支股票，那就计为10个自然人股东。

股东合计数量为6131万人，同比增长了313万人。其中，自然人股东占比为97.5%，其余包括事业法人股东（1.3%）、外国法人类股东（0.9%）和金融机构股东（0.2%）等。自然人股东数量自2017年度突破5000万人后，每年以5%左右的速度持续增长。

从持有股票市值来看，“自然人及其他（没有法人性质的团体）股东”持有125.5万亿日元（增长35.1万亿日元），创下历史新高。“外国法人类股东”持有226.3万亿日元（增长63.8万亿日元），“金融机构股东”持有224万亿日元（增长62.5万亿日元），“事业法人类股东”持有153万亿日元（增长30.8万亿日元）。“自然人及其他股东”持有的股票市值在总市值中的占比为16.8%，同比增长0.3个百分点。

标题图片：东京证券交易所，东京都中央区，2021年1月（时事社）

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