暑假期间，日本国内游人数预计4000万人

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直到两年前，每逢盂兰盆节，人们总是争先恐后地订购新干线车票和机票，提前几个月就开始制定和亲朋好友一同旅行的计划，热切期待享受假期的快乐……希望明年能够重新过上这样的日子！

日本旅游业巨头JTB依据经济指标、预约情况和针对1万人实施的独家问卷调查结果推算，2021年暑假期间（7月20日至8月31日）日本国内游人数预计达4000万人次，旅游消费总额达13200亿日元。

疫情爆发之初的2020年，人们普遍担心感染病毒，加上许多学校为弥补春季停课而缩短了暑假，因此人们都不好安排旅行计划。但是今年，已经被疫情折腾得疲惫不堪的民众，“希望在安全、放心的前提下重新享受旅行”，预计旅游人数同比增长5.3%。不过，与疫情之前的2019年相比，降幅依然高达44.8%，并没有出现大幅改善。

暑假旅游动向推算数据

2019年 2020年 2021年推算 旅行总人数（万人） 7540 3805 ― 国内游（万人） 7240 3800 4000 国内游平均费用（日元） 36500 32000 33000 国内游消费总额（亿日元） 26426 12160 13200

出处：JTB，2019年和2020年的推算数据（已做暑假期间调整），旅行人数为人次数，平均费用为单人单次费用

针对“暑假期间是否会去旅行”这个问题，受访者中回答“会去”“可能会去”的比例合计为19.8%。从性别来看，无论男性还是女性，年轻人的旅行意愿都比较强烈，“29岁以下”女性的占比合计为33.2%，男性为31.6%；而60岁以上的女性仅为10.8%，男性为14.2%。

针对回答“会去”或“可能会去”的受访者，在进一步询问旅行内容后发现，受访者选择“住一晚”的最多，占比为41.9%；选择住宿三晚以内的人合计占比达86.8%。选择“私家车、租车出行”的受访者最多，占比为70.0%，25.6%的受访者选择“夫妻两人单独出行”，22.4%选择“带着初中以下的孩子出行”，20.3%选择“自己一个人出行”，可以看出“在注意防范病毒感染的同时，追求精致短期旅行”的倾向比较明显。

关于不会去旅行的理由，受访者回答较多的是“觉得外出旅行不安心”“新增感染人数并没有减少”，可以看出大家对新冠病毒的警惕产生了显著影响。JTB分析认为，随着疫苗接种工作的推进，人们的旅行意愿应该会得到提高，对行业前景充满了期待。

标题图片：PIXTA

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