调查发现，多数人均因“发烧”症状觉察到感染新冠病毒

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日本能率协会综合研究所公布的新冠病毒既往感染者意识调查结果显示，许多患者是因为发烧、曾与阳性人员有过接触或呼吸困难发现自己感染病毒的，认为自己是在工作单位或餐饮店感染的受访者占比合计接近半数。

此项调查于今年5月29日至6月4日期间以网上问卷形式实施，对象为全国300名成年男女。

关于觉察自己感染病毒的起因（可多选），回答“持续数日发烧”的受访者比例最高（33.7%）然后依次是“突然出现高烧”（29.0%）、“和阳性人员有过接触”（23.7%）、“出现过呼吸困难的情况”（23.0%）、“总觉得身体乏力”（22.7%）、“嗅觉出现障碍”（21.7%）、“味觉出现障碍”（21.7%）等。

针对“你觉得自己是在哪里感染的”这个问题（可多选），回答“工作单位（室内）”的受访者最多（26.7%），其次是餐饮店（22.3%）和自己家里（18.0%）等。另一方面，也有17.3%的受访者表示“想不出什么具体地方”。

66.0%的受访者表示感染后长期存在某些症状，其中（可多选）回答“倦怠和乏力”的受访者最多（24.0%），其次是嗅觉障碍（13.0%）、咳嗽（13.0%）、发烧（11.3%）、味觉障碍（11.0%）等。

感染新冠肺炎后长期持续（仍在持续）的主要症状（%，可多选）

倦怠和乏力 24.0 嗅觉障碍 13.0 咳嗽 13.0 发烧 11.3 味觉障碍 11.0 不安 9.3 头痛 8.7 腹泻 8.3 心悸 8.3 肌肉痛 7.3 头晕 7.3 关节痛 6.0 咽头痛 5.3 胸痛 5.3 睡眠障碍 5.3 认知障碍 4.7 发疹 4.7 抑郁症 4.3 脱发 4.3 呼吸困难 3.0

出处：日本能率协会综合研究所

当被问及出现阳性反应当初采取的是何种程度的预防措施（单选）时，回答“认为自己已经做了充分防护”和“认为自己做了一定程度的防护”的受访者比例合计达到了大约90%。

关于感染时的防护措施（可多选），回答“外出时必定佩戴口罩”（72.0%）、“在有消毒工具的场所每次都会消毒”（57.0%）、“尽量避免外出”（55.0%）等措施的受访者比例较高，可以看出，即使自觉采取了被认为有效的防护措施，往往还是会被感染。

标题图片：PIXTA

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