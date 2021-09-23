2020年日本ESG投资达320万亿日元

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致力于推广可持续投资的国际团体全球可持续投资联盟（GSIA）发布的数据显示，2020年日本ESG（环境、社会、企业治理）投资额为2.8740万亿美元（约合320万亿日元），较上一次实施调查的2018年增长了32%。

ESG投资指的是除了传统的财务信息外，还要从环境、社会（应对人权问题等）、企业治理（积极公布信息等）三个维度进行考量的投资活动。

GSIA从2012年开始每两年针对年金（养老金）基金和资产管理公司等机构实施一次可持续投资的国际调查，此次是第五次。包括日美欧在内的整体投资额为35.3万亿美元（约合3880万亿日元），在各国对气候变化和人权问题关注度提升的背景下，此次较2018年调查数据增长了15%，较更早一次实施调查的2016年增长了55%。

从日本以外的其他各个主要地区来看，美国为170810亿美元（约合1880万亿日元，较2018年增长42%），欧洲为120170亿美元（约合1320亿日元，较2018年减少15%），加拿大为24230亿美元（约合262万亿日元，较2018年增长43%）、澳大利亚和新西兰等国（澳洲）为906亿美元（约合9.8万亿日元，较2018年增长23%）。据分析，欧洲之所以出现减少，是因为ESG标准变得更加严格。

观察ESG投资在投资资产总额中所占的比例可以发现，日本仅为24%，与加拿大（62%）、欧洲（42%）、澳洲（38%）和美国（33%）相比处于较低水平。从各地区在全球ESG投资总额中所占的比例来看，美国为48%，欧洲为34%，日本为8%，加拿大为7%，澳洲为3%。

标题图片：PIXTA

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