女孩比较早熟？但其实可能还很懵懂——关于“性行为”的《18岁意识调查》

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据说，受新冠疫情影响，在民众外出受限的情况下，10多岁的孩子咨询妊娠问题的个例越来越多。本次调查询问了1000名17岁到19岁的男女，了解了他们对性问题的真实想法。

日本财团针对“性行为”实施的《18岁意识调查》显示，虽然乍看女孩们比较早熟，但在性行为问题上，她们其实比男孩抱有更多的消极情绪。

有过性行为的受访者占到整体的23.6%。从性别看，女孩为26.2%，男孩为21.2%，大约相差5%。针对有过性行为的受访者，当被问及初次体验的年龄时，女孩回答“17岁”的最多（30.6%），男孩回答“18岁”的最多（28.3%）。

关于性行为的印象，男女受访者态度迥异。多数男孩抱有积极印象，认为“舒服”（66.7%）、“幸福”（40.8%）、快乐（39.1%）的比例较高。而认为“舒服”（33.7%）、“幸福”（25.4%）、“快乐”（12.9%）的女孩明显少于男孩。相反，抱有“肮脏”“不舒服”“痛苦”等消极印象的女孩多于男孩。

当被问及从何处获得性行为知识时，回答“朋友”（50.8%）、“成人网站”（49.0%）的男孩较多，而女孩中，最多的是表示通过“学校课程”（48.6%）。

关于学校的性教育，在希望进一步加强的内容方面，女孩多于男孩回答，包括有“关于性别平等的知识”“关于约会强暴等暴力行为和保护身体的知识”“有关对性行为做出决定和拒绝方法的知识”等。

标题图片 : PIXTA

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