“紧急状态”成常态，随意的小聚也让人无比怀念！

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如今，“紧急状态”已经变成东京的日常，即使接种了疫苗，也无法回归“过去的日常”。今年还能不能举办忘年会呢？

如今的东京，时常处于“紧急状态宣言”之下，甚至让人想不起“紧急状态”是从什么时候开始的。目前正在生效的第四次宣言也确定将再次延长至9月底。

在2021年的日历上，如果用橙色标注发布“紧急状态宣言”的日子，用黄色标注采取“防止蔓延等重点措施”的日子，那么可以发现，今年以来，风平浪静的“普通日子”只有短短28天。

在2021年1月8日第二次紧急状态宣言发布之际，首相菅义伟曾底气十足地宣称“必将在一个月后改善局面”。但这一次宣言最终持续到了3月中旬，跨度长达两个半月。

到了4月25日发布第三次紧急状态宣言之际，他又强调“将抓住黄金周的机会，在短时间内集中控制住疫情”。可最终紧急状态宣言到了6月末下旬才得以解除，持续了近两个月。

第四次紧急状态宣言开始于7月12日。首相表示“通过接种疫苗可以回归过去的日常生活”，希望得到民众的理解，但从结果来看，即使疫苗接种工作逐步推进，但仍然无法回到“过去的日常”，反倒是“紧急状态成为了日常”。

大家一个个紧挨着坐在小酒馆里，毫无顾忌地直接用自己的筷子随意夹菜，谈论一些琐碎无聊的话题，一起开怀大笑——这样的时光太令人怀念了！

标题图片 : PIXTA

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