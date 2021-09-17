黄绿品种葡萄受欢迎度超越红色和黑色品种——阳光玫瑰人气急升

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近年来，日本产的葡萄在国内外广受欢迎。随着品种的不断改良，颜色、颗粒大小、口味各异的新品种相继面世。其中，可带皮食用的无籽阳光玫瑰（Shine Muscat,又称晴王香印或晴王麝香）即使价格不菲，依然销路良好。

以亚洲为主要对象的出口量快速增长

自2014年以来，日本葡萄的出口量一直在快速增长。2018年创下了历史最高纪录。出口对象方面，面向中国香港、中国台湾和新加坡等地区和国家的出口量占了大半，颗粒巨大、美观体面的先锋（Pione）葡萄和阳光玫瑰等品种作为馈赠佳品十分畅销。此外，为了扩大出口，日本还在加快培育颗粒不易脱落、耐存放的品种。

红、黑、黄绿，人气品种与时俱进

葡萄可以按照外皮颜色分为红色系、黑色系和黄绿色系。红色系包括玫瑰露、甲州、甲斐路等，黑色系包括巨峰和先锋等，黄绿色系包括阳光玫瑰、尼亚加拉等品种。

过去，红色系葡萄的种植面积几乎占到了日本整体的近一半，主流品种是玫瑰露。后来，黑色系巨峰葡萄份额增长，甚至超过了红色系，但在2003年达到峰值后，种植面积开始减少。取而代之发展迅猛的是黄绿色系的阳光玫瑰。大粒无籽、可带皮食用的方便性深受孩子和老年人喜爱，人气火爆。而且虽然外皮很薄，但不易破损，存放时间较长，在种植户中也颇有口碑。自2006年注册新品种以来，种植面积正以每年超过20%的速度快速扩大。

阳光玫瑰，价格不菲也畅销

至于大家关心的价格，炙手可热的先锋和阳光玫瑰自然比玫瑰露和巨峰的批发价格要高。巨峰的批发价格为每公斤1254日元，玫瑰露为1030日元，而先锋为1332日元，阳光玫瑰更是高达2123日元（2020年，东京都中央批发市场）。该市场的进货量方面，阳光玫瑰在2019年超过巨峰，高居第一位。这足以证明，即使价格不菲，但依然不愁销路。

在水果整体生产规模缩小的背景下，葡萄的产值依然坚挺。与多年排名靠前的温州蜜柑、苹果的差距逐年缩小，在2018年时已经攀升至仅次于温州蜜柑的第二位。由阳光玫瑰撑起的葡萄热潮不知会持续到何时？

标题图片：PIXTA

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