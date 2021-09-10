疫情之下业绩低迷，大企业夏季奖金减少8%

日本信息库

“想比平时稍微奢侈一点”“想出去旅行度假”——受到新冠疫情的影响，今年日本民众基本都放弃了这些以前拿到奖金后的享受。希望尽快摆脱疫情的阴霾！

经团联公布的日本大型企业2021年夏季奖金平均发放金额为826647日元，同比减少8.27%，已连续三年减少，时隔四年再次跌破90万日元，并创下雷曼危机之后的2009年（减少17.15%）以来的最大降幅。此次调查对象是252家员工人数在500人以上的东证主板上市企业，统计了其中159家企业的发放金额。

受新冠疫情影响，企业业绩持续恶化，导致多个行业的奖金发放金额都出现了下降。尤其是非制造业锐减了17%，降至773522日元，创下自1997年采用现行统计方式进行调查之后的最大降幅。

大型企业夏季奖金

金额（日元） 同比（%） 全体平均 826,647 -8.27 制造业平均 839,927 -5.94 非制造业平均 773,522 -17.00

出处 : 日本经济团体联合会

铁路行业降幅尤为明显，JR减少了25.49%，JR以外的民间铁路公司减少了18.57%。据分析，这主要是受到了政府呼吁民众居家抗疫后，外出人流量减少，以及长假期间旅行需求低迷等因素影响。建筑和汽车行业也出现了两位数的下降。另一方面，水泥、食品和电力行业实现了同比增长。

夏季奖金同比降幅较大的行业

金额（日元） 同比（%） JR 635,697 -25.49 JR以外的民间铁路公司 621,506 -18.57 建筑 1,286,372 -12.18 汽车 879,626 -10.07

出处：日本经济团体联合会

（注）有些企业因平均金额不详而未被纳入统计范围，所以数据并不能完全覆盖行业整体

标题图片 : PIXTA

版权声明：本网站的所有文字内容及图表图片，nippon.com日本网版权所有。未经事先授权，禁止任何形式的转载或部分复制使用。