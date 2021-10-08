第五波疫情中举步维艰的餐饮业

日本信息库

家庭餐厅，是一个可以带着年幼子女一起用餐，或者大群亲友畅快聊天、无拘无束的场所。需要“静默用餐”的时代突如其来，这些餐厅正在经受煎熬。

始于2020年的新冠疫情导致餐饮行业的经营环境持续恶化。东京商工研究机构整理的资料显示，截至2021年3月末，以经营餐厅为主业的11家大型上市公司的店铺总数为8322间，而2020年2月末为8437间，13个月内减少了115间。相较于发生疫情之前的2019年12月末（9114间）减少了793间。

11家企业中，只有萨莉亚的店铺数量较疫情之前有所增加，从1085间增加了7间至1092间。而主要分布在九州和中国地区（指日本本州岛西部的山阳道、山阴道地区——译注）的家庭餐厅Joyfull公司（882间→682间）和拥有“牛排宫”等餐厅的Atom公司（468间→367间）的店铺数量均比疫情之前减少了两成以上。

7月下旬针对东京都发布的紧急状态宣言，8月之后扩大了适用对象范围。各地新增感染人数也相继创出新高，日本全国几乎被第五波疫情彻底笼罩。由于民众主动避免多人聚餐，以及单价较高的夜间时段经营受限等原因，餐饮销售额何时恢复还看不到眉目。

东京商工研究机构分析称，“尽管有些公司将部分门店转型为收益性更好的其他业态，努力维持开店运营，但应该会同步砍掉亏损门店。尤其是在租金高昂的市中心，恐怕无法避免关店等调整措施”。

统计对象企业 泉盛控股（Zenshō Holdings）、萨莉亚、云雀控股（Skylark Holdings）、乐豪控股（Royal Holdings）、Seven & i Holdings、Joyfull、美食杵屋、木曽路、Atom、WDI、梅之花

标题图片 : PIXTA

版权声明：本网站的所有文字内容及图表图片，nippon.com日本网版权所有。未经事先授权，禁止任何形式的转载或部分复制使用。