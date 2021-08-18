暑假消费，户均预算创历史新低

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明治安田生命保险公司公布的今年暑假消费问卷调查结果显示，用于2021年暑假消费的户均预算为53807日元，同比减少超过1万日元。创下2006年开始实施此项调查以来的历史新低。据分析，主要原因是受到了新冠疫情蔓延的影响。

此次调查于6月21日至6月25日在网上实施，共计收到1120名20岁到59岁的男女受访者的有效回答。

此前的历史最低值是去年的65157日元。38.7%的受访者表示“计划减少”今年暑假的消费金额，大大超过表示“计划增加”的受访者比例（3.8%）。“计划消费金额与去年相当”者占57.5%。

关于减少消费的理由（可多选），回答“因为居家抗疫，所以没有地方花钱”的受访者最多（68.4%），其次是“因为收入减少了”（27.9%）、“因为担心将来的生活，所以想存点钱，减少开支”（25.4%）等。关于奖金的用途，回答“存起来”的受访者占比高达73.1%。

减少暑假消费金额的理由

（%） 居家抗疫，无处花钱 68.4 收入减少了 27.9 担心将来的生活，想多存钱，减少开支 25.4 奖金减少（包括预计减少） 12.2 没有假期，所以没有机会花钱 8.1 计划在暑假之后的其他时间消费 7.4 其他 1.4

2021年 明治安田生命保险调查

关于如何度过暑假（可多选），回答“在家悠闲度过”的受访者占了绝大多数（73.4%）。其他占比较高的选项有“回老家”（10.4%）、“户外活动”（10.4%）、“国内游”（9.3%）、“在家看体育比赛（奥运会以外）”（7.5%）、“休闲（泳池游泳、游乐园、主题公园等）”（6.3%）、“学习”（5.9%）等。

标题图片：PIXTA

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