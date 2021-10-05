女性管理人员平均比例为8.9%，距离政府目标相去甚远

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1986年，《男女就业机会均等法》正式施行，如今已过去35年时间。时至今日，还有不少日本企业高管坚持认为“给客户端茶倒水的必须是女性”“男人不可能长期休育儿假！”。日本政府提出的“女性在企业领导中的占比至少30%左右”这一目标到底何时才能实现？

帝国数据库公司于2021年7月针对全国24285家企业实施了一项《企业起用女性干部相关调查》，结果显示女性管理人员的比例为8.9%，同比上升了1.1个百分点，创下自2013年开始实施此项调查以来的历史新高。

而日本政府此前提出的目标，是政治和经济等领域的女性领导占比要在“2020年至少达到30%左右”，可见这一目标未能达成，于是现在又改为“在2020到2029年期间尽早达到30%左右”。

在此次调查中，“女性管理人员比例在30%以上”的企业仅占8.6%，而“女性管理人员比例为零”的企业占比却高达45.2%。可见政府目标与社会实际情况存在巨大差距。

从企业规模来看，“小规模企业”的女性管理人员比例平均数值最高，为11.9%，“大企业”为5.9%。从行业来看，零售业和房地产业较高，均为15.3%。

标题图片 : PIXTA

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