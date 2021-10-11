日本屏风的计数方法：学到这个知识，你会显得很有教养！？

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“一□屏风给宴席增添了一道华美的风景线”——那么，□里面应该填什么汉字呢？既不是“枚”，也不是“个”。虽然不知道正确答案也不影响生活，但如果知道就总想找机会秀一下。

屏风的“屏”字意为“遮挡”“遮蔽”。原本是遮挡风吹，避开外人视线的工具，但从平安时代开始，人们在屏风上描绘图案之后，它就逐渐发展成为了一种具有艺术价值的家具。

虽然屏风在现代已经与一般家庭基本无缘，但如果入住高级旅馆，或者进出酒店宴会厅等场所，还是偶尔可以看到的。为了避免无意中说出“哪里哪里装饰了两枚精美的屏风”之类的话，暴露出你的无知，那就需要掌握一些基础知识。

屏风的基本形式，是用6块被称作“扇”的纵长画幅连接而成的“六曲屏风”。右侧为“第一扇”，按照从右往左移动视线的方向顺序描绘图案。根据画幅的数量多少，还有“二曲”“四曲”“八曲”等多种形式。

计数屏风的量词是“只”。顺便说一句，“只”表示奇数、单一，就像“只眼武将伊达政宗”这个说法，用于指代“原本成对之物中的一方”。

六曲一只

“二只”一组的屏风称“一双”。江户时代初期俵屋宗达绘制的“风神雷神图”可谓是最有名的屏风画。欣赏时，视线应从正面右边的“右只 风神”逐渐转向“左只 雷神”。

二曲一双



京都建仁寺“风神雷神图”（精密复制品。真品为日本国宝，寄存于国立京都博物馆）（PIXTA）

标题图片：PIXTA

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