对日本前景悲观，对自己未来乐观？

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久久无法平息的新冠疫情和几乎每年都在发生的大规模灾害，这样严酷的现实，日本年轻一代是如何看待的呢？索尼生命保险公司实施的中学生意识调查显示，认为“10年后的日本令人担忧”的受访者比例达60%之多。另一方面，对自己的未来感到乐观的受访者超过半数。到底是自信的表现，还是盲目的乐观呢？

此项调查于6月在网上面向日本全国中学生实施，最终统计了200名初中生和800名高中生的有效样本数据。

当被问及对日本10年后的前景有何展望时，回答“乐观”或“比较乐观”的初中生（38.0%）和高中生（31.1%）较少，而感觉“担忧”或“比较担忧”的初高中生受访者占比分别达到了62.0%和68.9%，意味着超过六成受访学生对日本的未来持悲观态度。

当被问及对自己10年后的前景有何展望时，54.5%的初中生和51.6%的高中生认为“乐观”或“比较乐观”，而感到“担忧”或“比较担忧”的占比分别为45.5%和48.4%，可见乐观派占了上风。

调查还询问了关于职业选择和收入的预期。针对在公司工作，“工资高，但加班时间长”和“工资低，但加班时间短”哪个更幸福的问题，重视收入、容忍加班的人数略占上风，在初高中生受访者中的占比分别为55.5%和53.4%。尤其是在初中男生中的占比甚至超过了60%。

调查将受访学生的父母年龄设定为45岁，询问了学生们到这个年龄的目标年收入，初中生回答的平均金额为1175万日元，高中生为953万日元。关于30岁时的目标年收入，初中生回答的平均金额为905万日元，高中生为685万日元。初中生的目标显得相当豪迈，不知是胸怀大志，还是不知深浅。而高中生的目标则显得比较低调，或许是因为逐渐看清了现实。

关于30岁时的目标储蓄额（平均），初中生为1024万日元，高中生为855万日元，到45岁时，分别达到1352万日元和1274万日元。日本政府公布的“晚年生活需要2000万日元储蓄”的估算结果曾一度引发热议，受访学生如果能实现他们的预期目标，那么到65岁进入晚年时似乎有可能达到这个储蓄水平。

标题图片 : PIXTA

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