日本公立中小学建筑，抗震化率达99.6%

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2002年时，日本公立学校建筑的抗震化率为44.5%。经过2011年的东日本大地震后，2018年时抗震化率超过了99%，但仍未达到政府提出的“100%”目标。

文部科学省针对全国公立学校设施实施的2021年度（截至4月1日）抗震改造状况跟进调查显示，全国公立中小学校舍、体育馆等合计114410栋建筑中，可以抵御震度6强（日本的地震烈度分级，最高为7——译注）以上大地震的抗震化率为99.6%，同比上升了0.2个百分点。

尚未完成抗震化改造的市区町村为88个，同比减少33个。不具有抗震性的中小学建筑为444栋，同比减少230栋，其中，遇到震度6以上级别强震会发生倒塌的高危建筑为91栋。

学校实施抗震改造工作依据的是1981年6月施行的《新抗震标准》。1978年，宫城县近海发生地震，当时震度为5的仙台市，有多处建筑损毁，这促使政府制定了该新标准，要求住家建筑达到“即使遭遇震度6强到7级别的大地震也不会发生倒塌、崩裂”的强度。

后来，又经过阪神淡路大地震（1995年）和东日本大地震（2011年），人们重新认识到作为灾害应急避难场所的公立学校抗震化改造的必要性，全国各地纷纷开始推进此项工作。

从各个都道府县来看，宫城县、秋田县、枥木县、埼玉县、千叶县、京都府、熊本县等19个府县的抗震化率达到了100%。最低的是冲绳县，为96.8%。不具抗震性建筑依然较多的都道府县，以北海道为最，有96栋，其次是冲绳、爱媛、东京等，分别为49栋、37栋、34栋。

从其他公立学校设施的抗震化率来看，幼儿园为97.1%，同比上升0.8个百分点，高中为99.1%，同比上升0.2个百分点，特殊教育学校为99.7%，同比上升0.1个百分点。各类学校的抗震化率均实现了同比上升。

标题图片：PIXTA

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