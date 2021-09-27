调查显示，21.3%的年轻人不打算“接种疫苗”

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据了解，在第五波新冠疫情下，已经先行接种疫苗的老年人的感染情况得到了较好的控制，而年轻群体中，感染人数正在持续增长。那么，年轻人对新冠病毒的真实想法是怎样的呢？

在日本财团针对1000名年轻人实施的问卷调查中，关于新冠疫苗接种的问题，回答“已经接种（包括接种了第一剂在内）”和“已经确定接种日期”的受访者比例合计为19.6%。36.6%表示“想打但是约不上”。另有21.3%表示“不会接种”，22.5%表示“尚未决定是否接种”。

已经接种和已经确定接种日期的受访者中，超过半数（58.2%）是在“工作场所”接种疫苗，其次是“地方政府指定的接种站点”（19.2%）。

关于接种疫苗的理由，绝大多数受访者表示是“为了防止（自身）感染”和“为了避免身边的人感染”，占比分别为76.9%和55.5%。

另一方面，表示“不会接种”和“尚未决定是否接种”的受访者中，超过30%的人称，这是因为他们对短期不良反应、长期副作用感到不安，以及存在信息不够完善等问题。仅有2.5%的人认为“年轻人即使感染也不会严重影响健康”。

社会上有关新冠疫苗的各种信息很多，当被问及对其正确性的认识时，就连“可以免费接种”这一点，也只有不到一半（45.3%）的受访者正确了解。仅有38.2%的受访者知道“会给女性造成不孕风险”的说法是错误的，这反映出中央和地方政府，以及媒体发布的信息并未充分覆盖到年轻群体。

此次调查于7月16日至20日期间以网络问卷形式实施，调查对象为17至19岁的1000名男女网络用户。

标题图片 : PIXTA

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