日本的阿富汗援助行动：20年间总规模达69亿美元

日本信息库

伊斯兰原教旨主义运动组织塔利班推翻原政权后，阿富汗形势开始变得动荡不安。日本外务省发布的数据显示，最近20年间，日本共计援助阿富汗69亿美元（约合7590亿日元），作为主要援助国，为阿富汗的重建复兴提供了支持。

日本最近20年对阿富汗援助金额的变化情况如下图所示。2010年到2013年这四年较为突出，始终维持在每年8亿美元左右的水平。从2009年美军大幅增派军队，2010年国际安全援助部队（ISAF）增派军队，经过2012年“阿富汗问题东京会议”，到2014年ISAF结束任务这段时期，国际社会一直致力于该国的体制建设，以便让阿富汗政府可以独立维持治安环境。

与日本援助阿富汗相关的主要事件

2001年9月 美国发生“911”恐怖袭击。美国10月开始对喀布尔等地实施空袭 11月 作为“反恐战争”的一部分，日本派遣海上自卫队舰船前往印度洋 12月 签署《波恩协议》。塔利班政权瓦解。阿富汗临时政府成立，日本也宣布了承认该政府 2002年1月 阿富汗重建援助国际会议在东京召开 3月 联合国阿富汗援助团（UNAMA）成立 6月 经过紧急大国民会议后成立过渡政府 2004年10月 卡尔扎伊当选总统，新政府成立 2009年 卡尔扎伊在第二届总统大选中再次当选，美军增派3万多人 2010年 国际安全援助部队（ISAF）短期增派13万人，开始向阿富汗政府移交部分治安管理权限 2011年5月 美军在巴基斯坦击毙本･拉登 2012年7月 召开“阿富汗问题东京会议” 2014年 原财政部长甘尼就任总统。ISAF于年底结束任务，阿富汗政府全面接管维护治安的工作 2019年12月 长期在当地开展人道援助活动的日本医生中村哲遭枪击身亡

nippon.com编辑部制作

捐助额最高的是2012年的8.7358亿美元。从细分项目来看，无偿资金援助为7.8996亿美元，其中大约占八成的6.4598亿美元通过国际机构捐给了阿富汗。此外，日本特有的技术援助为8362万美元。20年间的日元借款等政府贷款为零。

日本的援助在阿富汗用于了哪些地方呢？国际协力机构（JICA）的“ODA可视化网站”上列出了61个项目。

无偿资金援助主要用于社会基础设施的建设和完善，比如修建学校、传染病医院、机场、公路及灌溉设备等。在和平建设与治安领域，也有采购警用无线对讲机和警车等项目。技术援助领域广泛，比如教育（培训教师、加强识字教育等）、卫生医疗（建立城镇卫生体系、预防结核病对策等）、水资源和防灾、运输交通、农村开发等。

标题图片：2021年8月16日，许多阿富汗人在喀布尔机场爬上飞机试图跟随撤离（AFP/时事社）

版权声明：本网站的所有文字内容及图表图片，nippon.com日本网版权所有。未经事先授权，禁止任何形式的转载或部分复制使用。