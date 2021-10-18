防灾应急包！没想到容易忘记储备这些衣物

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几年前配齐的应急用品，你是不是一直原封不动地放在家里呢？有没有定期检查应急食品的保质期和手电筒的电池量等情况呢？另外，优衣库实施的调查显示，平时储备了应急衣物的受访者少得让人感到很意外。冬天即将来临，别忘了还要准备好防寒衣物。

地震、水灾、塌方……日本几乎每年都会有某些地区遭遇大型灾害。无论生活在什么地方，都无法保证完全不受自然灾害影响。

优衣库针对全国2400名20至69岁男女实施的“防灾应急储备”相关调查显示，表示“一直储备”和“偶尔储备”的受访者，也就是具有日常防灾意识的受访者比例合计为47%，加上那些在灾害易发时期和季节、接触到灾害报道时会产生防灾意识的受访者在内，86.2%的受访者都考虑过防灾问题。

作为防灾对策，33%的受访者表示“没有采取特别措施”，另外67%都采取了某些措施，比如“准备耐储存食品”或“确认避难场所”等。

针对回答“准备防灾包等应急用品”的受访者，还进一步向他们询问了具体内容，其中回答“手电筒”的受访者最多，占比高达80.3%，其次是“应急食品”和“饮用水”，占比超过76%。另一方面，回答“内衣”“防寒服装”“替换衣物”等衣物的受访者比例仅有30%左右。

针对有过灾害避难史的受访者，在询问他们“避难时缺少或希望有什么物品”时，大约50%的人回答“应急食品”“饮用水”；大约30%回答“印章、身份证明等”“充电器”。回答“内衣”“替换衣物”“防寒服装”等衣物的受访者比例也超过了25%。

针对1736个负责避难所设置运营和灾民援助工作的地方政府进行的问卷调查显示，仅有18.2%的地方政府储备了用于居民避难的衣物。（从927个地方政府收到了有效回答）。

高崎健康福祉大学教授内田幸子建议说：“请大家把衣物也储备在防灾物品中。按照救援物资送抵避难所所需的时间估算，有必要准备3天的替换衣物。根据气候和季节变化准备防寒或防暑衣物也很重要。”

标题图片: PIXTA

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