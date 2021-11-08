日本中老年员工无惧“无纸化”和“年轻上司”

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在少子老龄化问题不断加剧的日本，中老年人对企业而言是重要的战力。然而，他们能否很好地适应IT化和无纸化时代的变化？

2021年4月施行的《修订版老年人就业稳定法》规定，企业有义务努力确保70岁以下人员的就业机会。Cybozu Teamwork综合研究所对3093名受雇于企业的55至64岁（正式员工、派遣员工、合同工、聘用工）实施了一项关于职场意识的调查。

针对“希望工作单位的其他人如何对待自己”这个问题，76.4%的受访者表示“希望对方无所顾忌地和自己说话”，52.7%表示“希望对方教给自己IT和潮流趋势等方面的新知识”，可以看出中老年受访者希望和年轻人沟通，避免被时代淘汰的心理。

51.4%的受访者对“自己的经验原则行不通”这一点感觉“很不爽！”；然而，在诸如“改变原有工作流程”、“上司比自己年纪小” “无纸化”等方面，存在抵触情绪的受访者出人意料地偏少，占比分别为24.6%、20.8%和19.6%。

从调查数据来看，受访者认为中老年人如果继续工作的话，在“判断能力”“沟通能力”“支持能力”“适应变化的灵活性”等项目上，“今后需要的东西”和“自己具备的东西”之间存在差距。

标题图片 : PIXTA

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