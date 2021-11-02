学力测试结果出炉：问题在于提高知识和数据运用能力

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文部科学省公布了针对所有小学六年级和初中三年级学生实施的2021年全国学力及学习情况调查（全国学力测试）结果。

在平均正确回答率方面，小学六年级的语文为64.9%，算数为70.3%；初中三年级的语文为64.9%，数学为57.5%，可以看出整体上存在知识和数据运用能力有待提高的问题。从都道府县来看，秋田、福井、石川等县的正确回答率位居前列。

受新冠疫情影响，该学力测试去年暂停。时隔两年于5月27日再次实施的学力测试，共有1060371名小学生和1092580名初中生参加，此次也是小学首次按照《新学习指导要领》出题。

与测试同步实施了小学生和初中生问卷调查。针对去年春季受疫情影响而实施的集体停课，询问了他们是否对学习感到了担忧，回答“是”或“有点”的受访小学生占比为55%，初中生占比为62.5%。

关于新冠疫情全面停课时期心理状况的小初中生问卷调查（%）

★状況1 是否“对学习感到过担忧”

小学 初中 “是” 29.7 34.4 “有点” 25.3 28.1 “不完全是” 16.1 16.2 “没有” 21.8 15.7 “记不清” 6.9 5.4

★状況2 是否“有计划地坚持了学习”

小学 初中 “是” 29.9 11.4 “相对是” 34.8 26.3 “不完全是” 20.8 33.4 “没有” 9.1 22.4 “记不清” 5.3 6.3

★状況3 是否“生活很有规律”

小学 初中 “是” 31.5 21.9 “相对是” 31.5 26.5 “不完全是” 20.4 24.7 “不是” 11.3 21.0 “记不清” 5.2 5.7

文部科学省调查

从小学语文来看，在“说和听”方面，孩子们能够理解使用资料的目的，并根据目的和意图利用资料说话，但在根据目的结合文章和图表找到必要信息进行阅读方面，可以看出仍然存在一些问题。

从初中语文来看，虽然做到了阅读文章，思考出场人物言行的意义，理解文章内容，但可以看出，在理解文章所表现的观点和看法，并形成自己的想法方面还需要改进加强。同时，根据不同对象和场合恰当使用敬语的能力还有所欠缺。

从小学算术来看，尤其是数据运用方面，在比较柱状图的多项数据，表述具有特点的项目及其占比的问题中，正确率较低（52.2%），存在有待改善的地方。

从初中数学来看，在理解三角形面积求法，以及表述等腰三角形组成的平行四边形面积求法方面还存在一些问题。

标题图片：PIXTA

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