日本高中生：英语可能有用，但学起来难

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一项针对高中生实施的学习意识调查结果出炉，从受访者列举的喜欢和厌恶的科目可以看出女生偏爱文科，男生偏爱理科。不过，无论女生还是男生，觉得“将来可能会有用”的科目基本一致。

一项针对1000名高中生实施的网上调查显示，当被问到“将来可能会有用”的科目时，女生和男生的首选都是“英语”，排在第二的是“信息（信息科学、编程等）”。似乎他们都认识到了要想在全球化进程不断发展的现代社会生存下来，必须具备熟练使用国际语言和信息的能力。

不过，当被问到难学的科目时，48.3%的女生和45.9%的男生都列举了“英语”，看来大家一方面认为将来可能有用，但又觉得学起来困难。认为“数学”难学的女生比例为59.9%，比英语高出10个百分点以上，认为“物理”和“化学”等理科科目难学的女生比例也高于男生。

关于喜欢的科目，喜欢“数学”的男生最多，占比为34.9%，喜欢“音乐”的女生最多，占比为33.0%。喜欢“英语”的男女生占比均排在第四位。

此次调查于8月3日通过智能手机实施，对象为全国各地使用LINE的高中生，共统计了1043份样本数据。

标题图片 : Pakutaso

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