新冠病毒感染者中每三人就有一人参加过“多人聚餐”或“不戴口罩与非同住人员说过话”

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今年7月和8月，日本遭遇了迄今最严重的第五波新冠疫情。东京都疫情监控会议的调查显示，感染者中每三人就有一人参加过“多人、长时间聚餐”或“不戴口罩与非同住人员说过话”。

此项调查实施于7月1日至8月31日，对象为在住宿设施或自家疗养的新冠病毒患者。共有11726人做出回答，绝大多数年龄在50岁以下。这也证实了疫情在疫苗接种进度迟缓的年龄段发生了扩散。

调查结果显示，32.7%的调查对象在发病日（无症状患者为检查日）的两周前，曾经参与过“含有餐饮的联谊活动”或“多人、长时间聚餐”以及“不戴口罩与非同住人员说过话”。另一方面，其他近七成疗养者表示没有过上述行为，看似遵守了防疫政策。尽管如此，正如东京都相关负责人指出的那样，“新增阳性人员的密切接触者多为同住人员”，可以认为家庭内部的感染没有得到有效防范。

回答有过“餐饮”行为的受访者年龄，以20多岁和30多岁的人居多。同时，关于口罩佩戴情况，尽管受访疗养者几乎全部佩戴了口罩，但有四分之一的人曾经不戴口罩与非同住人员说过话，很可能是一时疏忽导致了感染。

出现较多的自觉症状，超过半数受访者都提及出现了发热、头痛、倦怠感、咳嗽等。

进入7月后，东京都新增感染人数开始增加，7月8日发布了第四次紧急状态宣言。到了8月，疫情发展进一步加速，8月13日的新增感染人数创下5773人的单日新高。医疗机构的病床数量持续紧张，住宿疗养设施也难以入住，被迫居家疗养的感染者激增，甚至相继出现了多例在家中不幸死亡的患者。

标题图片：采取了疫情防控措施的“富士摇滚音乐节”会场餐饮区（时事社）

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