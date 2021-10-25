晚年最担心的是钱不够花

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良好的卫生环境、先进的医疗以及健康意识的提高——在这些因素的共同作用下，日本成为了全球第一梯队的长寿国家。然而，一项调查显示，日本也是一个“不安大国”，超过80%的受访者对晚年生活感到不安。

大都会人寿保险公司针对年龄在20到79岁之间的14100人实施的晚年生活意识调查显示，感到“不安”和“比较不安”的受访者比例合计达到了83.3%。至于感到不安的原因，说白了就是担心“钱”。

受访者认为晚年生活所需的金融资产平均数额为“2853万日元”，但截至调查时的持有资产平均数额为“1184万日元”，理想与现实之间存在2.5倍左右的差距。即便是很快就要进入晚年的50到59岁群体，平均也只有“1149万日元”的储蓄，相较于他们认为需要的“2953万日元”，差距多达1800万日元以上。

顺便提一句，回答对晚年生活“并未感到不安”的受访者所持有的资产平均数额为2334万日元。

当被问及是否对自己或家人的看护问题感到不安时，回答对“自己”（75.8%）和“配偶”（74.7%）的护理问题感到不安的受访者比例明显较高，然后依次是“母亲”（48.9%）、“配偶的母亲”（40.9%）、“父亲”（37.2%）、“配偶的父亲”（30.2%）。

仅有13.3%的受访者表示与家人“经常谈论”看护问题，19.4%表示“不怎么谈论”，67.4%表示“没有谈论过”。似乎许多人一方面感到不安，一方面却选择回避现实。甚至就连看护问题近在咫尺的60到79岁这个年龄段的受访者中，也有56.7%表示“没有谈论过”。

另外，关于是否准备好了看护费用这个问题，71.5%的受访者表示“尚未准备”。即便是60到79岁这个年龄段的受访者，也有超过半数表示没有准备。

标题图片 : PIXTA

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