“推荐给女性”这种广告措辞，让半数受访者感到别扭

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针对互联网上在分析了“女性”“30多岁”“居住在首都圈”“双职工”等属性后定向投送的广告，不少人都会感觉这是“多管闲事！”。

宝岛社针对1000名20到69岁女性实施的调查显示，半数女性对电商平台、杂志广告页上出现的“对女性来说也很简单！”“女性也会喜欢”之类的措辞感到别扭。为促销而使用的“女性”一词，反倒有可能降低受众的商品购买意愿。

当被问及对“推荐给女性”等广告措辞的感受时，受访者中表示“不知道使用‘女性’一词有什么必要”的人最多，占比为46.6%；其次是“对这种将个人特性概念化的做法感到不适”（44.8%）和“对‘女性怎么怎么样’这种认识持有质疑”（39.5%）。

当被问及是否愿意购买宣传为“推荐给女性”的商品时，所有年龄段的受访者中，都有差不多25%的人表示“如果觉得别扭，可能不会购买”。从整体来看，有22.4%的受访者表示“虽然会购买，但好感度会下降”。

标题图片 : PIXTA

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