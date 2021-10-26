北日本和东日本喜欢荞麦面，西日本喜欢乌冬面

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在口味偏好的地域差异调查中，北海道民众明显表现出了喜欢面食的特点。札幌、旭川等地的特色拉面都很有名，不难想象当地人对拉面的喜爱，不过也有不少人喜欢荞麦面或意大利面。

走在街上，如果闻到面汤的香气，就会格外想要“吸溜吸溜”地吃上一碗！那么到底是想吃乌冬面还是荞麦面呢？日本能率协会综合研究所针对全国5000名20到79岁的追踪对象实施的调查结果显示，各地区存在明显的偏好差异。

调查列出60种以上的菜肴让受访者选择喜欢的食物，从结果来看，“荞麦面”在北海道最受欢迎，得到了70.8%受访者的支持，北关东和甲信越地区的支持率为66.5%，东北地区为65.1%，可见荞麦面在北日本和东日本地区人气颇高。另一方面，“乌冬面”在西日本地区的支持率较高，比如四国为73.9%，九州为70.3%，东西部的偏好迥然不同。

“拉面”在北海道最受欢迎，支持率高达80.6%，北关东和甲信越地区为77.5%，东北地区为77.0%，北陆和新潟为76.5%。意大利面在首都圈最受欢迎，支持率为74.2%，北海道为73.4%，也超过了70%。

标题图片 : PIXTA

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