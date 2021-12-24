“通过婚恋服务结婚”的受访者比例创新高

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民间企业实施的“婚恋”情况调查显示，2020年的结婚的受访者中，通过婚介所、互联网婚介服务、相亲聚会和活动等“婚恋服务”找到伴侣的比例达16.5%，同比增长3.5个百分点，连续三年创历史新高。

这项调查由Recruit公司旗下的Recruit Bridal综合研究所每年进行一次，本次是在今年5月到6月间实施的，通过互联网收集了5万名20到49岁男女受访者的回答。

2020年结婚的受访者所利用的服务种类中，婚介所的利用率为2.7%，同比减少0.8个百分点，网络婚恋服务利用率11.1%，同比增长4.8个百分点，相亲聚会和活动为2.7%，同比减少0.5个百分点，可以看出借助网络创造恋爱机会，最终走进结婚殿堂的人越来越多。

2020年结婚的受访者中，有33.1%的人利用过婚恋服务，同比增长了2.7个百分点。其中，几乎半数（49.9%）通过婚恋服务找到了伴侣，同比增长了7.1个百分点。这两项数值均创下历史新高。

就找到伴侣的“婚恋”手段，“婚恋网站、软件”的占比最高（44.7%），然后依次是“婚介所”（41.7%）、“相亲”（22.2%）、“拜托熟人介绍”（21.9%）、相亲聚会和活动（20.2%）等。

另外，有恋爱或结婚意愿但没有恋人的单身人士中，27.2%利用过婚恋服务，这一比例已连续四年增长。调查人员认为，网络婚恋服务的利用率进一步上升，现已作为一种结交婚恋对象的方法落地生根。

标题图片：PIXTA

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