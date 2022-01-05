知者甚少：饮酒、吸烟和肥胖会增大乳腺癌罹患风险

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在日本，大约每10名女性中就有一人罹患乳腺癌。而乳腺癌的治愈率，早期发现，则可达到90%以上。为此多国政府还将10月定为“粉红丝带月”，以倡导女性通过自我检查和定期筛查，早期发现和治疗乳腺癌。希望每一位朋友都把这一点当作自己也可能遭遇的问题加以认真思考。

生活习惯养成软件“Minchalle”运营方A10 Lab（总部位于东京），为配合粉红丝带宣传月的关爱行动，针对软件用户实施了一项《乳腺癌相关意识调查》。关于粉红丝带运动的认知度，回答“详细了解”和“多少有些了解”的受访者比例合计达到了75%。从性别来看，女性受访者合计为77%（总体参数为2556），男性合计为59%（总体参数为380）。似乎男性也在一定程度上对早期发现乳癌的重要性有所理解。

当被问到关于乳腺癌的知识时，全部2739名受访者中，80%的人（2380人）表示知道这是一种“可以通过自检发现的疾病”；但了解吸烟、肥胖（BMI）、饮酒习惯会导致患乳癌风险升高的受访者比例均不到25%。

尽管有80%的受访者知道可以通过自检发现，但回答“定期自检”和“偶尔自检”，也就是实际生活中会自检的受访者比例合计仅为30%。从年龄段来看，10到19岁的受访者几乎从来不做自检，年龄越大，做自检的受访者比例越高。

标题图片 : PIXTA

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