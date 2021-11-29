民间企业员工收入连续两年减少，与30年前水平相当

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受新冠疫情影响，各种奖金大幅减少，民间企业员工平均收入已经连续两年减少。不过，更为严重的问题在于这个收入水平已经几乎30年没有变化。

日本国税厅实施的民间企业薪资实际情况调查显示，民间企业上班族2020年平均收入为433.1万日元，同比减少了0.8%，已连续两年减少。

其中，基本工资和津贴合计为368.5万日元，同比增加了0.7%，奖金平均为64.6万日元，同比减少了8.1%。受新冠疫情影响被迫停业或缩短营业时间的住宿业和餐饮业等多个行业奖金减少，拉低了整体水平。

奖金往往容易受到经济形势的影响，2020年的奖金同比减少率仅次于受雷曼危机影响锐减了13.2%的2009年。

正式雇员和临时工、派遣员工等非正式雇员的平均收入之差为319.5万日元，男性和女性的平均收入之差为239.6万日元，均存在较大差距。

平均收入在2009年大幅下降之后缓慢回升，到2018年时勉强恢复到了雷曼危机前的水平。然而，从30年的长期统计来看，目前尚未达到上世纪90年代中后期的水平。

正式与非正式雇员、女性与男性员工的平均收入差距

正式 495.7万円 女性 292.6万円 非正式 176.2万円 男性 532.2万円

出处 : 国税厅

标题图片 : PIXTA

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