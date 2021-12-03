东京写字楼供应量预计将创新低

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在新冠疫情中，远程办公作为一种防控措施迅速普及，甚至有些企业借此减少办公空间，或者从市中心迁往较为偏远的地区。东京市中心的写字楼今后将何去何从？

房地产开发企业Mori Trust（总部位于东京都港区）实施的《东京23区大型写字楼供应量调查》显示，2020年大型写字楼供应量为185万平方米，创下过去20年内的次高水平，大幅超过20年间116万平方米的平均值。然而，预计2021年将会急转直下至61万平方米，2022年进一步锐减至51万平方米。

就各区来看，千代田区、中央区、港区这三个中心城区的占比遥遥领先。2021到2025年，这三区合计占比达到80%，其中仅港区就超过了50%。从港区的各个地块来看，“虎门、新桥”地块尤为突出。

另一方面，2020年中型办公楼的供应量为8万平方米，2021年为6.9万平方米，连续两年同比减少。预计今后的供应量仍会低于过去十年的平均值（11.3万平方米）。2020到2021年各区的供应占比方面，港区占到了30%。

2020年以后竣工的主要大型写字楼（单体5万平米以上）

2021年

项目名（大厦名） 地址 建设主体 层数（地下） 常盘桥Tower 千代田区大手町 三菱地所 40（5） 日比谷FORT TOWER 港区西新桥 三井物产都市开发公司等 27（2） 世界贸易中心大厦南馆 港区滨松町 世界贸易中心大厦、东京单轨铁路、东日本旅客铁路 39（3） MEBKS丰洲 江东区丰洲 清水建设 11（0） 大手町1-4-2计划 千代田区大手町 丸红 22（2）

2022年

项目名（大厦名） 地址 建设主体 层数（地下） 东京Midtown八重洲A-1街区 中央区八重洲 三井不动产等 45（4） 九段南一丁目 千代田区九段 东急不动产等 17（3）

2023年

项目名（大厦名） 地址 建设主体 层数（地下） 虎门/麻布台地区再开发 A街区 港区虎门 森大厦等 65（5） 虎门/麻布台地区再开发 B-1街区 64（5） 虎门/麻布台地区再开发 C-2街区 8（3） 虎门Hills Station Tower A-1街区 港区虎门 森大厦等 49（4） 东京三田再开发项目 Office Tower 港区三田 住友不动产等 42（4） 渋谷站樱丘口地区 A街区A1栋 渋谷区樱丘町 东急不动产等 37（4） 渋谷站樱丘口地区 B街区B栋 渋谷区樱丘町 东急不动产等 29（2） 虎门二丁目地区再开发事业事务楼 港区虎门 都市再生机构 38（2） TTM 项目 港区芝 田町大厦、德荣商事、三菱重工 29（2） 五反田计划 品川区五反田 日本邮政不动产 20（3）

2024年

项目名（大厦名） 地址 建设主体 层数（地下） 赤坂2丁目计划 港区赤坂 Mori Trust/NTT都市开发 43（3） 新TODA大厦计划 中央区京桥 户田建设 28（3）

2025年

项目名（大厦名） 地址 建设主体 层数（地下） 内神田1丁目计划 千代田区内神田 三菱地所 26（3） 东京站前八重洲一丁目东B地区再开发 中央区八重洲 东京建筑 51（2） 西新宿一丁目地区项目 新宿区西新宿 明治安田生命 23（4）

注：大型办公楼指建筑面积在1万平方米以上的办公楼（如果是集商铺、酒店、住宅等于一体的综合大楼，则仅统计办公用途的部分）。中型办公楼为建筑面积在5000平方米到1万平方米之间的办公楼。

标题图片 : PIXTA

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