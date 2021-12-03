东京写字楼供应量预计将创新低

东京写字楼供应量预计将创新低财经 社会
在新冠疫情中，远程办公作为一种防控措施迅速普及，甚至有些企业借此减少办公空间，或者从市中心迁往较为偏远的地区。东京市中心的写字楼今后将何去何从？
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房地产开发企业Mori Trust（总部位于东京都港区）实施的《东京23区大型写字楼供应量调查》显示，2020年大型写字楼供应量为185万平方米，创下过去20年内的次高水平，大幅超过20年间116万平方米的平均值。然而，预计2021年将会急转直下至61万平方米，2022年进一步锐减至51万平方米。
就各区来看，千代田区、中央区、港区这三个中心城区的占比遥遥领先。2021到2025年，这三区合计占比达到80%，其中仅港区就超过了50%。从港区的各个地块来看，“虎门、新桥”地块尤为突出。
另一方面，2020年中型办公楼的供应量为8万平方米，2021年为6.9万平方米，连续两年同比减少。预计今后的供应量仍会低于过去十年的平均值（11.3万平方米）。2020到2021年各区的供应占比方面，港区占到了30%。
2020年以后竣工的主要大型写字楼（单体5万平米以上）
2021年
|项目名（大厦名）
|地址
|建设主体
|层数（地下）
|常盘桥Tower
|千代田区大手町
|三菱地所
|40（5）
|日比谷FORT TOWER
|港区西新桥
|三井物产都市开发公司等
|27（2）
|世界贸易中心大厦南馆
|港区滨松町
|世界贸易中心大厦、东京单轨铁路、东日本旅客铁路
|39（3）
|MEBKS丰洲
|江东区丰洲
|清水建设
|11（0）
|大手町1-4-2计划
|千代田区大手町
|丸红
|22（2）
2022年
|项目名（大厦名）
|地址
|建设主体
|层数（地下）
|东京Midtown八重洲A-1街区
|中央区八重洲
|三井不动产等
|45（4）
|九段南一丁目
|千代田区九段
|东急不动产等
|17（3）
2023年
|项目名（大厦名）
|地址
|建设主体
|层数（地下）
|虎门/麻布台地区再开发 A街区
|港区虎门
|森大厦等
|65（5）
|虎门/麻布台地区再开发 B-1街区
|64（5）
|虎门/麻布台地区再开发 C-2街区
|8（3）
|虎门Hills Station Tower A-1街区
|港区虎门
|森大厦等
|49（4）
|东京三田再开发项目 Office Tower
|港区三田
|住友不动产等
|42（4）
|渋谷站樱丘口地区 A街区A1栋
|渋谷区樱丘町
|东急不动产等
|37（4）
|渋谷站樱丘口地区 B街区B栋
|渋谷区樱丘町
|东急不动产等
|29（2）
|虎门二丁目地区再开发事业事务楼
|港区虎门
|都市再生机构
|38（2）
|TTM 项目
|港区芝
|田町大厦、德荣商事、三菱重工
|29（2）
|五反田计划
|品川区五反田
|日本邮政不动产
|20（3）
2024年
|项目名（大厦名）
|地址
|建设主体
|层数（地下）
|赤坂2丁目计划
|港区赤坂
|Mori Trust/NTT都市开发
|43（3）
|新TODA大厦计划
|中央区京桥
|户田建设
|28（3）
2025年
|项目名（大厦名）
|地址
|建设主体
|层数（地下）
|内神田1丁目计划
|千代田区内神田
|三菱地所
|26（3）
|东京站前八重洲一丁目东B地区再开发
|中央区八重洲
|东京建筑
|51（2）
|西新宿一丁目地区项目
|新宿区西新宿
|明治安田生命
|23（4）
注：大型办公楼指建筑面积在1万平方米以上的办公楼（如果是集商铺、酒店、住宅等于一体的综合大楼，则仅统计办公用途的部分）。中型办公楼为建筑面积在5000平方米到1万平方米之间的办公楼。
标题图片 : PIXTA
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