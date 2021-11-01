日本私立大学生源不足：2021年春季入学人数同比减少1.9%

日本信息库

2021年春季入读私立大学的学生人数仅为49万余人，同比减少1.9%。逾四成大学的入学人数未能达到计划招生定额。在18岁人口持续减少的背景下，小型私立大学和地方私立大学的招生已经变得越发困难。

日本私立学校振兴与共济事业团发布的入学志愿动向调查结果显示，2021年春季私立大学的定额充足率（入学人数占计划招生人数的比例）为99.8%，自1989年以来首次跌破100%。上一年度为102.6%，减少了2.8个百分点。

除已停止招生的学校外，此次调查统计了的全国597所私立大学截至5月1日的数据。277所（46.4%）四年制私立大学的入学定额充足率不足100%，入学人数未达计划招生人数，较上一年度增加了93所学校（15.4个百分点）。

整体计划招生人数为495162人，增加了0.8%。而报考人数为3834862人次（减少12.2%），考试人数为3663962人（减少12.2%），合格人数为1437906人（增加6.6%），入学人数为494213人（减少1.9%）。报考人数、考试人数和入学人数均出现减少，而招生人数和合格人数有所增加。

从大学的规模来看，计划招生人数在3000人以上的大学入学定额充足率为99.9%，增加了0.8个百分点，计划招生人数在1500人以上3000人以下的学校为101.3%，减少了1.0个百分点，基本与上一年持平，显现出能够确保入学人数的趋势。而计划招生人数在300人以上400人以下的学校为95.2%，减少了9.2个百分点，计划招生人数不到100人的学校为87.2%，减少了10.1个百分点，规模较小的学校入学定额充足率大幅下滑的趋势比较突出。

从地区来看，首都圈、爱媛县、大阪及其周边这三大都市圈的入学定额充足率为100.6%，减少了1.7个百分点，而其他地区仅为97.3%，减少了6.2个百分点，差距较为明显。

标题图片：专修大学举办的联合入学典礼。受新冠疫情影响，去年4月取消了入学典礼的大二学生也参加了此次典礼，2021年4月5日，东京都千代田区武道馆（时事社）

版权声明：本网站的所有文字内容及图表图片，nippon.com日本网版权所有。未经事先授权，禁止任何形式的转载或部分复制使用。