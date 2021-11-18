北海道魅力度，连续13年雄踞榜首！茨城县再次垫底

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品牌综合研究所实施的地区品牌调查显示，尽管北海道依然保持了往年的强势，但其他多个地区的魅力度和旅游意愿度都在大幅上升。自发生新冠疫情以来，日本政府一直要求民众减少跨地区流动，从调查中可以看出，“想去旅游！”“希望各地特产能送货上门”这种热切愿望，转化为了对各个地区的关注。

民间调查企业品牌综合研究所实施的《地区品牌调查2021》显示，北海道在全国都道府县中最具吸引力，自开始实施都道府县魅力度调查的2009年以来，已连续13年雄踞榜首，并且在“旅游意愿度”和“（地方特产的）食品想起率”项目上也排名第一。京都府连续13年位列第二。尽管部分地区的排名略有变化，比如此前在十名开外的长崎县此次跃升至第八名，神奈川县从第五名降至第六名，但总体来看，前十名的阵容和往年基本一致。（由于两个县以相同分数并列第十，所以前十名共有十一个地区上榜）

各都道府县排名方面，倒数前三名分别是埼玉县（45名）、佐贺县（46名）和茨城县（47名）。2020年的榜单中，茨城县上升五名至42名，实现了不再垫底的夙愿，但此次又再次滑落至榜尾。2020年排名垫底的栃木县此次排名升到了41名。

都道府县魅力度排行榜

排名 都道府县 魅力度 1（1） 北海道 73.4 （60.8） 2（2） 京都府 56.4 （49.9） 3（3） 冲绳县 54.4 （44.1） 4（4） 东京都 47.5 （36.4） 5（6） 大阪府 42.0 （31.9） 6（5） 神奈川县 40.0 （34.7） 7（9） 福冈县 37.5 （29.6） 8（11） 长崎县 33.9 （25.9） 9（7） 奈良县 33.4 （30.6） 10（8） 长野县 32.5 （30.5） 10（10） 石川県 32.5 （29.2）

出处：第16次《地区品牌调查2021》

排名栏和魅力度指数栏中的括号内数字为上一年数值

市区町村的魅力度方面，札幌市时隔九年再次回归榜首，这也是该市第七次夺魁。函馆市以微小差距屈居第二。小樽市、富良野市均跻身前十，展现了北海道强大的品牌实力。受访者对轻井泽的居住意愿度高涨，该地排名从上一年的二十名大幅上升到了第八名。品牌综合研究所分析称，“可能轻井泽作为一个度假式办公地点受到了追捧”。

市区町村魅力度排行榜

1（2） 札幌市 63.9（51.3) 2（2） 函馆市 62.8 (51.3) 3（1） 京都市 62.0 (51.9) 4（5） 小樽市 56.1 (46.9) 5（7） 镰仓市 54.8 (44.6) 6（4） 横滨市 52.0 (48.1) 7（6） 神户市 50.4 (44.8) 8（20） 轻井泽町 49.2 (33.3) 9（8） 金泽市 48.6 (43.8) 10（9） 富良野市 48.5 (43.7)

出处：第16次《地区品牌调查2021》

排名栏和魅力度指数栏中的括号内数字为上一年数值。北海道内行政区域加了底色标注。

地区品牌调查从2006年起每年实施一次。针对全国1000个市区町村和47个都道府县，向受访者询问认知度、旅游意愿、居住意愿、地区资源评价等，此次对收到的大约35000份回答，进行了数值化处理。

标题图片 : PIXTA

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