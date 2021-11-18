北海道魅力度，连续13年雄踞榜首！茨城县再次垫底

北海道魅力度，连续13年雄踞榜首！茨城县再次垫底旅游 财经 社会
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民间调查企业品牌综合研究所实施的《地区品牌调查2021》显示，北海道在全国都道府县中最具吸引力，自开始实施都道府县魅力度调查的2009年以来，已连续13年雄踞榜首，并且在“旅游意愿度”和“（地方特产的）食品想起率”项目上也排名第一。京都府连续13年位列第二。尽管部分地区的排名略有变化，比如此前在十名开外的长崎县此次跃升至第八名，神奈川县从第五名降至第六名，但总体来看，前十名的阵容和往年基本一致。（由于两个县以相同分数并列第十，所以前十名共有十一个地区上榜）
各都道府县排名方面，倒数前三名分别是埼玉县（45名）、佐贺县（46名）和茨城县（47名）。2020年的榜单中，茨城县上升五名至42名，实现了不再垫底的夙愿，但此次又再次滑落至榜尾。2020年排名垫底的栃木县此次排名升到了41名。
都道府县魅力度排行榜
|排名
|都道府县
|魅力度
|1（1）
|北海道
|73.4 （60.8）
|2（2）
|京都府
|56.4 （49.9）
|3（3）
|冲绳县
|54.4 （44.1）
|4（4）
|东京都
|47.5 （36.4）
|5（6）
|大阪府
|42.0 （31.9）
|6（5）
|神奈川县
|40.0 （34.7）
|7（9）
|福冈县
|37.5 （29.6）
|8（11）
|长崎县
|33.9 （25.9）
|9（7）
|奈良县
|33.4 （30.6）
|10（8）
|长野县
|32.5 （30.5）
|10（10）
|石川県
|32.5 （29.2）
出处：第16次《地区品牌调查2021》
排名栏和魅力度指数栏中的括号内数字为上一年数值
市区町村的魅力度方面，札幌市时隔九年再次回归榜首，这也是该市第七次夺魁。函馆市以微小差距屈居第二。小樽市、富良野市均跻身前十，展现了北海道强大的品牌实力。受访者对轻井泽的居住意愿度高涨，该地排名从上一年的二十名大幅上升到了第八名。品牌综合研究所分析称，“可能轻井泽作为一个度假式办公地点受到了追捧”。
市区町村魅力度排行榜
|1（2）
|札幌市
|63.9（51.3)
|2（2）
|函馆市
|62.8 (51.3)
|3（1）
|京都市
|62.0 (51.9)
|4（5）
|小樽市
|56.1 (46.9)
|5（7）
|镰仓市
|54.8 (44.6)
|6（4）
|横滨市
|52.0 (48.1)
|7（6）
|神户市
|50.4 (44.8)
|8（20）
|轻井泽町
|49.2 (33.3)
|9（8）
|金泽市
|48.6 (43.8)
|10（9）
|富良野市
|48.5 (43.7)
出处：第16次《地区品牌调查2021》
排名栏和魅力度指数栏中的括号内数字为上一年数值。北海道内行政区域加了底色标注。
地区品牌调查从2006年起每年实施一次。针对全国1000个市区町村和47个都道府县，向受访者询问认知度、旅游意愿、居住意愿、地区资源评价等，此次对收到的大约35000份回答，进行了数值化处理。
标题图片 : PIXTA
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