日本慢跑人口创新高，达1055万人

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既不能去健身房，社区的棒球队也暂停了活动……。疫情导致缺乏运动，大概让不少人都想到“不如去慢跑！”。只要有一双跑鞋就可以随时开始，而且还能避免聚集，这些优点恰恰符合当下的时代需求。

笹川体育财团2020年实施的《体育生活相关调查》显示，20岁以上受访者中“每年一次以上”的慢跑实施率达到了10.2%，创下自1992年首次实施调查以来的历史最高记录，推算人口达1055万人。其中许多人并非一时心血来潮，579万人（5.6%）坚持“每周一次以上”，724万人（7.0%）“每月两次以上”，均创历史最高水平。

女性受访者的慢跑实施率方面，以20到29岁年龄段为最高，达到15.8%，较1998年的6.1%上升了9.7个百分点。30到79岁的各个年龄段人群均无明显变化，可见对慢跑的热情较低。

另一方面，在男性受访者中，30到39岁这个年龄段的实施率最高，达到22.1%，其次是20到29岁为19.7%，40到49岁为19.3%，50到59岁为17.0%。20到59岁的各年龄段的实施率，虽然在因调查年份不同而有所差异，但1998年以后基本呈现上升趋势，尤其是30到39岁人群，上升尤为明显。

标题图片 : PIXTA

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