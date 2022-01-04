让食材说话：“茨城县”魅力度垫底，但也不可小觑！旅游 饮食 财经
热乎软糯的栗子饭、酸甜爽脆的炒藕丝、营养均衡的青椒肉丝，还有清淡爽口的凉拌煮水菜。如果每天晚饭时都能吃到这些菜肴，那可真是一种幸福。虽然茨城县在《地区品牌调查》中的魅力度排名垫底，但出乎意料的是，许多人都不知道健康菜肴其实离不开“茨城”产的蔬菜。
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从茨城县的筑波到东京的秋叶原，乘坐特快电车只需50分钟，从县府所在地水户到东京站也只需1小时15分钟。茨城县处在这样一种“坚持一下也算是首都通勤圈”的距离内，而且拥有得天独厚的自然环境，在各个都道府县中，农业产值仅次于北海道和鹿儿岛，位居全国第三。茨城县产的蔬菜不仅满足着首都圈民众的胃，也是全国各地餐桌上不可或缺的食材。
茨城县占有大半市场份额的蔬菜，是土浦市和霞浦市等地种植的莲藕。莲藕切片后，中间的小孔寓意“前景光明”的好兆头，是过年过节时菜肴中不可或缺的食材，同时，炸藕天妇罗、炒藕丝和炖藕汤等也是百姓家中的常见菜肴。
就连原本作为京都蔬菜而出名的水菜，现在也被茨城产席卷了市场。类似这种收获后品质会很快下降的叶类蔬菜，似乎靠近主力消费地区的产地更能发挥优势。
还有秋季最具代表性的应季食物板栗，茨城县的种植面积和产量均居全国第一。以笠间市、霞浦市、石冈市为中心，县内各地均有栽种。把栗子和新米一起做成栗子饭，一顿家常便饭立刻变得充满高级感。
说到高级水果的代表甜瓜，可能大家都会想到北海道，但其实，占有四分之一市场份额的是茨城产；而且，从各市町村的甜瓜产值来看，鉾田市压倒性地高居第一。据说当地温暖的气候和排水通畅的土地非常适合种植甜瓜。
市场占有率排名第一的茨城县农产品（2020年）
|全国收获量（吨）
|茨城收获量（吨）
|茨城市场占有率（％）
|莲藕
|55000
|28600
|52.0
|大白菜
|892300
|234900
|27.3
|日本油菜
|121900
|24700
|20.3
|小油菜
|41400
|11800
|28.5
|水菜
|43800
|22500
|51.4
|花椰菜
|21000
|2540
|12.1
|春莴苣（生菜）
|115200
|37800
|32.8
|冬莴苣（生菜）
|184600
|33900
|18.4
|大葱
|88100
|14600
|16.6
|加工用西红柿
|20500
|10300
|50.2
|青椒
|142800
|32500
|22.8
|甜瓜
|147900
|33500
|22.7
|板栗
|16900
|3790
|22.4
标题图片 : PIXTA
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