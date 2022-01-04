让食材说话：“茨城县”魅力度垫底，但也不可小觑！

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热乎软糯的栗子饭、酸甜爽脆的炒藕丝、营养均衡的青椒肉丝，还有清淡爽口的凉拌煮水菜。如果每天晚饭时都能吃到这些菜肴，那可真是一种幸福。虽然茨城县在《地区品牌调查》中的魅力度排名垫底，但出乎意料的是，许多人都不知道健康菜肴其实离不开“茨城”产的蔬菜。

从茨城县的筑波到东京的秋叶原，乘坐特快电车只需50分钟，从县府所在地水户到东京站也只需1小时15分钟。茨城县处在这样一种“坚持一下也算是首都通勤圈”的距离内，而且拥有得天独厚的自然环境，在各个都道府县中，农业产值仅次于北海道和鹿儿岛，位居全国第三。茨城县产的蔬菜不仅满足着首都圈民众的胃，也是全国各地餐桌上不可或缺的食材。

茨城县占有大半市场份额的蔬菜，是土浦市和霞浦市等地种植的莲藕。莲藕切片后，中间的小孔寓意“前景光明”的好兆头，是过年过节时菜肴中不可或缺的食材，同时，炸藕天妇罗、炒藕丝和炖藕汤等也是百姓家中的常见菜肴。

就连原本作为京都蔬菜而出名的水菜，现在也被茨城产席卷了市场。类似这种收获后品质会很快下降的叶类蔬菜，似乎靠近主力消费地区的产地更能发挥优势。

还有秋季最具代表性的应季食物板栗，茨城县的种植面积和产量均居全国第一。以笠间市、霞浦市、石冈市为中心，县内各地均有栽种。把栗子和新米一起做成栗子饭，一顿家常便饭立刻变得充满高级感。

说到高级水果的代表甜瓜，可能大家都会想到北海道，但其实，占有四分之一市场份额的是茨城产；而且，从各市町村的甜瓜产值来看，鉾田市压倒性地高居第一。据说当地温暖的气候和排水通畅的土地非常适合种植甜瓜。

市场占有率排名第一的茨城县农产品（2020年）

全国收获量（吨） 茨城收获量（吨） 茨城市场占有率（％） 莲藕 55000 28600 52.0 大白菜 892300 234900 27.3 日本油菜 121900 24700 20.3 小油菜 41400 11800 28.5 水菜 43800 22500 51.4 花椰菜 21000 2540 12.1 春莴苣（生菜） 115200 37800 32.8 冬莴苣（生菜） 184600 33900 18.4 大葱 88100 14600 16.6 加工用西红柿 20500 10300 50.2 青椒 142800 32500 22.8 甜瓜 147900 33500 22.7 板栗 16900 3790 22.4

标题图片 : PIXTA

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