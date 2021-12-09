大学生年收入减少74000日元

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日本学生支援机构针对全国大学生生活状况实施的《学生生活调查》显示，2020年度大学生（全日制）年均收入为1927600日元，较2018年的上一次调查减少了73700日元，再次暴露出新冠疫情导致经济状况恶化的问题。

日本学生支援机构从2004年度开始每隔一年实施一次《学生生活调查》。本次收集了大约18000人的有效回答，于2021年9月末公布了估算值数据。调查实施于2020年11月，预计将在2022年3月以后公布确定值数据。

全年（2019年12月至2020年11月）收入中，占比最高的是生活费汇款等“家庭资助”（59.4%），其次是“奖学金”（19.4%）、“打工收入”（19.0%）等。打工收入为365000日元，较上一次调查减少了35000日元（8.7%），奖学金为373200日元，增长了13600日元（3.8%）。家庭资助为1144700日元，减少了51900日元（4.3%）。

学费和生活费合计支出额平均为1813000日元，较上一次调查减少了100500日元（5.3%）。从具体项目来看，课外活动费减少了44.4%，交通费减少了30.7%，娱乐和兴趣开支减少了14.0%，餐费减少了10.5%，反映出大学生们在疫情期间减少外出的倾向。

同时，每周时间的使用方法调查结果显示，每周花费超过6小时用于“预习和复习大学课程、做课题等”的学生比例为50.9%，较上一次调查上升了23个百分点。相反，花费超过6小时用于“打工或固定工作”和“课外活动或兴趣小组活动”的学生比例均较上一次减少了6个百分点。可以认为，背景原因也是学生们减少外出和在线教育课程增加。

标题图片：PIXTA

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