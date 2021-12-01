廉价塑料雨伞在日本受欢迎

日本信息库

在便利店和车站商店，除了廉价的透明塑料雨伞以外，不到1000日元的平价雨伞也越来越多见。虽然“不想花太多钱”，但也“不能用一次就扔掉”——是不是大家都有这种微妙的想法？

除了梅雨外，多雨的日本还经常遭遇台风和秋季的连日阴雨。调查公司Planet VAN（总部位于东京港区）针对4000名受访者，就他们“用过的雨具”进行调查后发现，大多数人都用过“非塑料长柄雨伞”和“折叠伞”，占比分别达到了67.4%和67.0%。不过，“塑料透明雨伞”的使用率也达到了49.4%，相当于两人中就有一人用过。

关于日常使用的雨伞的价格，整体上使用“500到1000日元”雨伞的受访者最多，占比为28.1%，“1000到2000日元”为20.9%，“500日元以下”为16.9%。可以看出，就算不是最便宜的塑料雨伞，但超过60%的受访者还是偏爱使用2000日元以下的平价雨伞。

男性凑合用便宜雨伞的倾向尤为明显，受访者中多数选择“500日元以下”或“500到1000日元”的雨伞，购买更高价格雨伞的女性受访者多于男性。

当被问及一年当中突遇降雨却没带雨具而应急购买的频率时，回答“没有买过”的受访者最多，占比达44.4%，回答“少于一次”和“一次左右”的占比合计为45%。在工作单位准备有备用雨伞的男性受访者远远超过女性。

标题图片 : PIXTA

版权声明：本网站的所有文字内容及图表图片，nippon.com日本网版权所有。未经事先授权，禁止任何形式的转载或部分复制使用。