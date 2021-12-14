冬季奖金用途调查显示，“存钱”连续八年成为首选

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新冠疫情旷日持久，大家既不能出门旅行，也不能把酒言欢。现在，虽然日本各地新增感染人数持续减少，日常生活逐渐恢复正常，但“打算用奖金奢侈一把”的人却意外地偏少。或许是对于将来的不安影响了消费欲望？

运营通用积分优惠服务网站“Ponta”的Loyalty Marketing公司（总部位于东京），针对3000人实施了一项消费者意识调查，结果显示，关于冬季奖金的用途，选择“存钱”的受访者最多，占比达37.8%。自“存钱”被列入选项以来，已经连续八年成为受访者的首选。另外，选择“投资信托”的占比为2.4%，首次进入了前十，可以看出相较于“花钱”，人们更关心“储蓄和增值”。

针对回答“存钱”的受访者，还进一步询问了他们希望存多少。结果显示，58.7%表示“（奖金的）一半以上”。

在发生疫情以前的调查中，回答“含住宿的旅行”的受访者占比在10%左右，而此次调查仅有6.7%。

关于冬季奖金的户均总额，回答在20万到40万之间的受访者较多，占比为23%，回答60万日元以下的受访者占到了整体的62.8%。

回答存钱用于“晚年生活”的受访者最多，占比达56.2%，其次是用于“将来的消费（购房、学费等）”（47.6%）。

标题图片 : PIXTA

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