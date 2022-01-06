结婚对象，地方公务员最吃香！

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近日发布的一份调查结果显示，相较于炙手可热的国际IT企业员工，日本人更愿意和地方公务员结婚！或许是因为在这样一个未来充满不确定性的时代，稳定性才是最有吸引力的要素。

企业信用管理服务企业Riskmonster公司（总部位于东京）针对全国800名20至59岁民众实施的意识调查显示，“理想的结婚对象工作单位排行榜”第一名是“地方政府（公务员）”（28.6%），第二名是“中央政府（公务员）”（25.6%）。这是地方公务员的排名首次超过国家公务员。

第三位是“丰田汽车公司”（7.3%），在民营企业中已九次蝉联冠军，拥有不可撼动的人气地位，但较公务员的吸引力仍稍逊一筹，甚至就连国际IT企业苹果公司和谷歌公司也望尘莫及。

以自由作答形式向选择“公务员”的受访者询问理由的结果显示，回答“工作稳定”“无需担心未来”的受访者占了大多数。

理想的结婚对象工作单位排行榜前20名

排名 企业名 % 1（2） 地方公务员 28.6 2（1） 国家公务员 25.6 3（3） 丰田汽车 7.3 4（4） 任天堂 6.6 5（6） 苹果 5.5 6（5） 谷歌 4.9 7（7） 松下 4.0 8（8） 索尼 3.3 9（27） 日本可口可乐 3.1 10（10） 亚马逊 3.0 10（12） NTT Docomo 3.0 10（22） 三菱商事 3.0 10（16） 乐天 3.0 14（15） 花王 2.9 14（24） 三得利 2.9 14（24） 本田 2.9 17（24） 伊藤忠商事 2.6 17（45） 麒麟啤酒 2.6 17（27） 三井物产 2.6 17（45） 明治 2.6

出处：Riskmonster 括号内数字为上一年的排名

关于结婚对象供职的企业，男女受访者最重视的都是“工资”，而且女性为64.0%，比男性（40.0%）高出多达24个百分点。在“就业形态”“是否重视员工”“福利待遇”“转岗和调动频率”等项目上，女性的占比也比男性高出10个百分点以上，可以看出女性重视就业和工资的稳定性，希望对象在工作氛围较好的环境、固定的场所长期工作。

针对“结婚对象的最低年收入”问题，选择“不在意”的男性受访者最多，占比达45.0%，另有10.5%选择“300万日元以上”，两者相加超过了半数。而回答“500万日元以上”到“2000万日元以上”的女性受访者合计比例为62.9%，可见女性对结婚对象的年收入要求较高。

标题图片 : PIXTA

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