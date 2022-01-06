结婚对象，地方公务员最吃香！家庭 社会 财经
近日发布的一份调查结果显示，相较于炙手可热的国际IT企业员工，日本人更愿意和地方公务员结婚！或许是因为在这样一个未来充满不确定性的时代，稳定性才是最有吸引力的要素。
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企业信用管理服务企业Riskmonster公司（总部位于东京）针对全国800名20至59岁民众实施的意识调查显示，“理想的结婚对象工作单位排行榜”第一名是“地方政府（公务员）”（28.6%），第二名是“中央政府（公务员）”（25.6%）。这是地方公务员的排名首次超过国家公务员。
第三位是“丰田汽车公司”（7.3%），在民营企业中已九次蝉联冠军，拥有不可撼动的人气地位，但较公务员的吸引力仍稍逊一筹，甚至就连国际IT企业苹果公司和谷歌公司也望尘莫及。
以自由作答形式向选择“公务员”的受访者询问理由的结果显示，回答“工作稳定”“无需担心未来”的受访者占了大多数。
理想的结婚对象工作单位排行榜前20名
|排名
|企业名
|%
|1（2）
|地方公务员
|28.6
|2（1）
|国家公务员
|25.6
|3（3）
|丰田汽车
|7.3
|4（4）
|任天堂
|6.6
|5（6）
|苹果
|5.5
|6（5）
|谷歌
|4.9
|7（7）
|松下
|4.0
|8（8）
|索尼
|3.3
|9（27）
|日本可口可乐
|3.1
|10（10）
|亚马逊
|3.0
|10（12）
|NTT Docomo
|3.0
|10（22）
|三菱商事
|3.0
|10（16）
|乐天
|3.0
|14（15）
|花王
|2.9
|14（24）
|三得利
|2.9
|14（24）
|本田
|2.9
|17（24）
|伊藤忠商事
|2.6
|17（45）
|麒麟啤酒
|2.6
|17（27）
|三井物产
|2.6
|17（45）
|明治
|2.6
出处：Riskmonster 括号内数字为上一年的排名
关于结婚对象供职的企业，男女受访者最重视的都是“工资”，而且女性为64.0%，比男性（40.0%）高出多达24个百分点。在“就业形态”“是否重视员工”“福利待遇”“转岗和调动频率”等项目上，女性的占比也比男性高出10个百分点以上，可以看出女性重视就业和工资的稳定性，希望对象在工作氛围较好的环境、固定的场所长期工作。
针对“结婚对象的最低年收入”问题，选择“不在意”的男性受访者最多，占比达45.0%，另有10.5%选择“300万日元以上”，两者相加超过了半数。而回答“500万日元以上”到“2000万日元以上”的女性受访者合计比例为62.9%，可见女性对结婚对象的年收入要求较高。
标题图片 : PIXTA
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