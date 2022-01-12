煎荷包蛋浇上酱油可当下饭菜？

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只要在平底锅里抹一点油，然后打上一个鸡蛋，不用菜刀，刷锅洗碗也非常省事，这样的煎荷包蛋就是早餐的最佳选择。无论搭配面包和沙拉，还是搭配米饭和味噌汤，怎么吃都好吃！

调味品和食品巨头丘比公司针对日本全国2060名20至69岁民众实施的鸡蛋相关意识调查。结果显示，关于“喜欢的鸡蛋菜肴”，选择“煎荷包蛋”的受访者最多，占比达69.7%。其次是“白煮蛋”（66.5%）、“蛋炒饭”（64.8%）。

关于喜欢的煎法，选择“单面半熟”的受访者占比高达70.5%，加上“单面全熟”（14.1%），喜欢单面煎的占比超过了80%。从各地区的情况来看，关东地区75.6%的受访者属于“单面半熟”派，高于其他地区。

关于浇在煎荷包蛋上的调味料，“酱油”的地位最为突出，选择它的受访者比例为59.4%，比第二名“盐”（28.5%）高出了一倍。从各地区的情况来看， 67.7%的北海道受访者选择了“酱油”，东北地区为78.0%，可见其在北日本地区特别受欢迎。至于搭配煎荷包蛋一起吃的主食，选择“米饭”的受访者最多，占比为64%，比选择“面包”者（42.8%）高出了20个百分点以上。

国际鸡蛋协会（IEC）发布的数据显示，2020年日本人均鸡蛋年消费量同比增长了2个，达到340个。对于喜欢食用鸡蛋，几乎平均一天吃一个的日本人来说，煎荷包蛋或许算是一种“日本料理”。

标题图片 : PIXTA

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