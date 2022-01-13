日本应届毕业求职者，三年内离职率呈下降趋势

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2020年度，无论从不同学历还是不同毕业年份来看，大学和高中毕业后直接就业的“应届毕业求职者”的离职率都低于往年。有观点指出，这种现象是新冠疫情蔓延导致经济形势恶化等因素造成的。

厚生劳动省实施的应届毕业生求职者离职情况调查显示，2018年3月毕业，三年内辞去工作的人员比例（三年内离职率），大学本科毕业生为31.2%，同比减少1.6个百分点，大专等学校的毕业生为41.4%，同比减少1.6个百分点，高中毕业生为36.9%，同比减少2.6个百分点，初中毕业生为55.0%，同比减少4.8个百分点，各种学历的受访者离职率均呈现出下降趋势。

据分析，个中主要原因，是在新冠疫情蔓延导致经济形势恶化的背景下，许多年轻人都尽量避免换工作，还有中央政府向企业下拨了部分资金，用于支付给员工的停工补贴，这种就业调节补助金政策一定程度上稳住了就业。

各种不同规模的企业员工的三年内离职率如下图所示。企业规模越小，高中和大学毕业生的离职率越高。

大学生离职率最高的前五个行业分别是住宿与餐饮服务业（51.5%）、生活相关服务业与娱乐业（46.5%）、教育与学习支持服务业（45.6%）、医疗与福利（38.6%）、零售业（37.4%）。高中生分别是住宿与餐饮服务业（61.1%）、生活相关服务业与娱乐业（56.9%）、教育与学习支持服务业（50.1%）、零售业（47.8%）、医疗与福利（46.2%）。

标题图片：PIXTA

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