新冠新指标重视医疗体系，阶段重点转为促进社会经济活动

新冠新指标重视医疗体系，阶段重点转为促进社会经济活动健康与医疗 社会
日本首都圈等地的紧急状态宣言解除后，目前疫情控制得较好，没有出现反弹；超过七成民众已经接种了两剂疫苗，政府正在逐步放开日常生活的限制，促进社会经济活动。采取疫情防控措施的判断指标，也将从感染人数转为关注医疗体系的运转状况。
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日本政府新冠疫情对策小组决定采用评估疫情状况的新指标。此前，政府以每10万人口的单周新增感染人数为主，结合空置病床状况等因素，将疫情程度划分为从1到4的四个阶段，并以最严重的第四阶段作为发布紧急状态宣言的标准。
新的指标根据医疗体系的资源紧张程度划分为从0到4的四个等级。比如，从2级升到3级的条件是“病床使用率或重症病床使用率超过50%时，由都道府县政府综合判断”，还需要采取紧急状态宣言或防止蔓延等重点措施等“强力措施”。
新冠疫情防控新指标
|状況
|必要措施
|4级（尽力避免）
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|3级（加强防控），相当于原来的第三阶段顶峰到第四阶段的程度
|如果不在很大程度上限制一般医疗活动，就无法满足新冠医疗需求
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|2级（加强警戒）
|新增阳性人数呈现增长趋势，但通过病床数量可以满足必要的医疗需求
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|1级（维持）
|一般医疗活动保持正常，同时也可以应对新冠患者的医疗需求
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|0级
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标题图片：解除紧急状态宣言后，银座4丁目红绿灯路口人流如织（2021年10月23日，东京都中央区，时事社）
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