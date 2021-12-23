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新冠新指标重视医疗体系，阶段重点转为促进社会经济活动

健康与医疗 社会

日本首都圈等地的紧急状态宣言解除后，目前疫情控制得较好，没有出现反弹；超过七成民众已经接种了两剂疫苗，政府正在逐步放开日常生活的限制，促进社会经济活动。采取疫情防控措施的判断指标，也将从感染人数转为关注医疗体系的运转状况。
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日本政府新冠疫情对策小组决定采用评估疫情状况的新指标。此前，政府以每10万人口的单周新增感染人数为主，结合空置病床状况等因素，将疫情程度划分为从1到4的四个阶段，并以最严重的第四阶段作为发布紧急状态宣言的标准。

新的指标根据医疗体系的资源紧张程度划分为从0到4的四个等级。比如，从2级升到3级的条件是“病床使用率或重症病床使用率超过50%时，由都道府县政府综合判断”，还需要采取紧急状态宣言或防止蔓延等重点措施等“强力措施”。

新冠疫情防控新指标

状況 必要措施
4级（尽力避免）
  • 即使大幅限制一般医疗活动，仍然无法满足新冠患者的医疗需求　
  • 需要住院的患者人数超出了已经落实的病床数上限
  • 进一步限制一般医疗活动
  • 作为灾害性医疗措施，中央政府对都道府县给予支援并开展协调
3级（加强防控），相当于原来的第三阶段顶峰到第四阶段的程度
如果不在很大程度上限制一般医疗活动，就无法满足新冠医疗需求
  • 研判是否要发布紧急状态宣言或采取防止蔓延等重点措施
  • 进一步确保专用病床
  • 对大城市圈的餐饮店及大型活动的人数、时间加以限制，要求主动取消线下授课
2级（加强警戒）
新增阳性人数呈现增长趋势，但通过病床数量可以满足必要的医疗需求
  • 呼吁民众避免存在高度感染风险的行为
  • 加强卫生所体系
  • 阶段性地确保病床数量
1级（维持）
一般医疗活动保持正常，同时也可以应对新冠患者的医疗需求
  • 推进疫苗接种工作
  • 加强医疗资源供应体系
  • 继续实施基本防控措施
0级
  • 一般医疗活动保持正常，同时也可以应对新冠患者的医疗需求
  • 即使大城市圈疫情持续，但某些都道府感染人数保持零新增
  • 推进疫苗接种工作
  • 加强医疗资源供应体系
  • 继续实施基本防控措施

标题图片：解除紧急状态宣言后，银座4丁目红绿灯路口人流如织（2021年10月23日，东京都中央区，时事社）

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