日本人在意口臭，但使用漱口水的比例较低

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近日，Sunstar公司公布了一项针对全球15个国家实施的口腔健康意识调查。结果显示，几乎三个日本人中就有一人在意口臭，这一比例高于亚洲其他国家和地区。不过，日本人的口腔护理意识似乎却在平均值以下。

Sunstar公司在亚洲、欧洲、北美和南美共计15个国家，针对15000人实施了“口腔健康”意识调查。结果显示，关于口腔问题的烦恼，除日本以外的其他14国受访者中，受到“过敏症”困扰的人最多，占比达30%。

受到“口臭”困扰的日本受访者最多，占比为34%，达到了15国平均值的2倍。相对来看，亚洲国家普遍比较在意口臭，而巴西仅有8%的受访者在意这个问题，比例最低。

在平时为保持口腔健康和口气清新而进行的口腔护理方面，日本只有“一天刷牙两次”这一项超过了平均值，占比为56%。15国平均值较高的是“清洁舌苔”（39%）、“一年去两次牙科”（33%）、“一天使用两次漱口水”（33%），而日本在这三个选项上的占比仅为20%多。

尽管日本在15国中最在意口臭问题，但“一天使用两次漱口水”的受访者比例却最低，仅为21%。15国平均值为33%，西班牙和泰国均为41%，几乎是日本的2倍。

标题图片 : PIXTA

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