2020年度老年人护理费用，连续三年超10万亿日元

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随着社会老龄化程度不断加深，2020年度的老年人护理费用达到了10.7783万亿日元，创下历史新高。从2018年度开始，已经连续三年突破10万亿日元。

日本厚生劳动省公布的2020年度《护理赔付费等实际情况统计报告》显示，包含护理保险赔付和个人负担部分在内的护理费用达到了10.7783万亿日元，同比增加了2688亿日元。其中，通过了“需要护理”认可后所产生的服务费用为10.5078万亿日元，同比增加2621亿日元；因病症相对较轻，只通过了“需要扶助”认可的人，他们主要利用的护理预防服务所产生的费用为2705亿日元，同比增加67亿日元。

人均费用（2021年4月审查数据）方面，护理服务为人均单月201700日元，同比增加3300日元，护理预防服务为人均单月28400日元，同比增加300日元。

此项调查始于推出护理保险制度的第二年，也就是2001年度，费用总额在这20年间翻了一倍以上。

从各个都道府县的护理服务平均费用来看，最高的鸟取县为218500日元，其次是冲绳（215600日元）、佐贺（215300日元）等。最低的北海道为191200日元，其次是埼玉（192300日元）、福岛（192800日元）等。

2020年度的全年受益者（使用者）人数方面，护理服务受益者为5328000人，同比增加55700人（1.1%），护理预防服务受益者为1099500人，同比增加6600人（0.6%）。

2021年4月审批的需要护理和需要扶助的人数为705万人，同比增加15万人，其中男性为227万人，女性为478万人。受益者人数为531万人，同比增加13万人，其中男性163万人，女性368万人。在审批人数和受益人数上，女性均大幅超过男性。

另外，针对65岁以上人群，以每五岁为一个年龄段划分，再从性别角度观察受益者在各年龄段总人口中所占的比例（2020年11月审批数据）时可以发现，“65到69岁”年龄段中，男性占2.3%，女性占1.7%，“80到84岁”年龄段中，男性占15.2%，女性占21.7%，“90到94岁”年龄段中，男性占46.4%，女性占64.3%，也就是说，随着年纪的增长，女性超过男性的幅度越来越大。

标题图片：PIXTA

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