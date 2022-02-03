家务繁忙，让油管陪伴孩子！？

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忙了一天回到家中，准备做晚饭、准备洗澡水，在碰到孩子突然闹腾起来……在这样的情况下，就算是亲爹亲妈，或许也会情绪崩溃吧。不过，这种时候，油管可以化身为可靠的保姆，让孩子老实地待上好一会儿！？

运营油管（YouTube）家庭节目频道“SUNSUN KIDS TV”等业务的aquwa（总部位于东京）公司，对旗下官方服务LINE账号的38000名注册用户实施了一项问卷调查，共收到约500份回答。调查结果显示，对于平日照顾子女的家长来说，油管视频已经成为家务繁忙时段可以托付的“保姆”。

关于孩子观看油管节目的主要时段，选择“下午4点到6点多”的受访者最多，占比为61.3%，其次是“晚上7点到9点多”，占比为57.4%。

同时，关于让孩子观看油管节目的场合，选择“做家务（做饭或打扫卫生）”的受访者最多，占比达71.5%，其次是“孩子独自玩耍时间”，占比为62.8%。反映出家长们回家后忙于家务，无法陪伴孩子悠闲玩耍的时间段，都倾向于通过让孩子们观看油管节目来解决。

关于每天大概的观看时长，回答“30分钟以内”的受访者占比仅为2.1%，而多达18.3%的家庭都在“4小时以上”。如今，油管似乎已经变成了育儿家庭生活的一部分。

标题图片 : PIXTA

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