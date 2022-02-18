在校服方面，60%的中小学会考虑LGBTQ学生

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过去，水手服和立领装一直是日本校服的经典款式。从昭和年代中后期开始，采用西装便装制服的学校越来越多，但还是存在女生穿裙子、男生穿裤子这种明确区分性别的款式。据了解，近年来，打破定势思维，可以自由选择无性别（gender free）制服的学校越来越多了。

“无论男人味还是女人味，最重要的还是自己的个性”——近年来，不拘泥于性别差异，自由表达个性的“无性别”服装和生活方式日益受到人们关注。

据了解，过去女生穿水手服，男生穿立领装一直是校服的固定规则，而现在，无性别差异的思维方式正在快速普及。总部位于冈山市的菅公学生服装公司针对日本全国1800名中小学教师实施的调查中，针对“你工作的学校在服装方面是否会顾及到LGBTQ(*1)的学生？”这个问题，39.3%的受访教师给予了肯定回答。如果加上回答“现在没有，但计划今后考虑”的受访者（20.3%），合计共有大约60%的学校都考虑或正在商讨采用“无性别”服装的问题。

当被问及是否掌握本校LGBTQ学生情况时，表示确认到有这样的学生的小学教师占10.9%，初中和高中教师分别占32.0%和31.1%，初高中一贯制学校教师占36.0%。

当被问及“适合LGBTQ学生的制服选项”时，选择“女式裤装制服”的受访教师最多，比例达50.1%，其次是“允许学生不分男女自由选择裙装或裤装、丝带结或领带等款式”（36.0%）、“采用男女通用设计的西装便装”（35.4%）。

2015年4月，文部科学省下发了《有关针对学生性别认同障碍采取妥当措施》的通知。虽然进度较为缓慢，但之后全国各地的学校都在服装、发型、厕所等方面，逐步扩大了对性少数群体学生的关爱领域。

标题图片: PIXTA

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