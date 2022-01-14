“希望回归正常生活”“害怕社会的歧视”——日本的孩子们“愿意”接种新冠疫苗

日本信息库

据悉，目前日本民众第二剂新冠疫苗接种率已突破75%，据称11月底以前为所有自愿接种者接种了第二针。欧美国家已经开始为小学生接种疫苗，辉瑞也向日本厚生劳动省提交了相关申请，那么作为当事人的孩子和家长们到底怎么想的呢？

国立成育医疗研究中心2021年9月实施了一次《新冠与儿童问卷调查》，针对小学一年级到高中三年级（1271份有效回答）的学生，询问了他们对接种疫苗的想法。结果显示，60%的受访学生表示“非常愿意”或“比较愿意”接种疫苗。

表示“愿意”的小学一年级到三年级受访学生占比合计为50%，表示“非常愿意”和“比较愿意”的高中生占比分别为50%和28%。由此可见，年级越高，“愿意接种”的积极性越高。

关于愿意接种的理由，主要是“不想感染病毒，不想给身边人添麻烦”（初三学生）、“如果能减少感染者，疫情就可以早点结束”（高一学生）、“打了疫苗就可以参加兴趣小组和体育活动，而且还想参加修学旅行”（初一学生）等，可见孩子们都热切希望回归正常生活。另外也有孩子表示“害怕社会的异样眼光”（小学六年级学生）、“害怕在学校受到欺凌”（初一学生），似乎孩子们也承受着“同侪压力”。

另一方面，那些“不愿意接种”的学生，主要是因为“害怕不良反应”（高二学生）、“难以预测对身体的长期影响”（初二学生）等。

家长们对孩子接种疫苗是什么想法呢？子女年龄在零岁到高中生之间的5753名家长中，78%表示“非常想让孩子接种”或“比较想让孩子接种”。 或许是出于“担心没有接种疫苗会影响升学”（高三学生家长）等原因，60%的初中生家长和68%的高中生家长都表示“非常想让孩子接种”。

日本规定，12岁以上民众均属于新冠疫苗免费接种对象。美国制药巨头辉瑞11月10日已向厚生劳动省申请将接种对象年龄扩大至5到11岁，而美国已于早些时候批准为5到11岁儿童接种疫苗。

标题图片：PIXTA

版权声明：本网站的所有文字内容及图表图片，nippon.com日本网版权所有。未经事先授权，禁止任何形式的转载或部分复制使用。