约半数企业有意上调工资

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在新冠疫情逐渐平息的背景下，企业人手短缺的问题再度加剧。帝国数据库公司的调查显示，为了留住员工，确保人才，大约半数的日本企业都有意上调工资。

帝国数据库于11月12日至15日实施的企业意识调查（收到1615家公司的有效回答）显示，针对2022年度（2022年4月至2023年3月）是否上调工资问题，48.6%的企业给出了肯定回答。

首相岸田文雄将“经济增长与收入分配的良性循环”作为主打政策，表示初步决定将对上调工资的企业给予税收优惠。对此，另有8.5%的受访企业表示“如果税收优惠力度大，将会上调工资”，22.3%表示“如果税收优惠力度大，将考虑上调工资”，加上这两类企业，意味着80%的企业对上调工资表现出了积极态度。

从企业规模来看，53.6%的大企业和47.9%的中小企业表示“（无论税收优惠力度大小）都会上调”，而经济实力相对较弱的微型企业，这一比例仅为37.6%。

就企业愿意主动上调工资的原因，帝国数据库分析指出，“新冠疫情缓解后，人手短缺情况再次加剧，如何留住员工，确保人才，已成为迫在眉睫的一个重要问题”。

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