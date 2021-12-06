皇室女性的皇冠：考虑疫情影响，爱子公主放弃置办新皇冠

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按照惯例，女性皇族在迎来成年礼之际都会置办一顶属于自己的新皇冠，而近日有消息称，德仁天皇和皇后之女爱子公主决定放弃定制皇冠，将佩戴姑姑黑田清子用过的皇冠参加庆祝活动。

12月1日，德仁天皇和皇后之女爱子公主迎来20岁生日，成为日本法定的成年人。由于当天是工作日，考虑到爱子的学业，所以庆祝活动推迟至5日举行。

按照惯例，女性皇族在迎来成年礼之际都会置办“皇冠”等首饰。但据说由于顾念到广大民众的生活受到了疫情影响，爱子公主放弃了定制新皇冠，将借用天皇的妹妹、已经脱离皇籍的黑田清子（纪宫）的皇冠出席庆祝活动。



德仁天皇和皇后的长女爱子公主佩戴头冠和勋章，身着正装礼服，出席成人礼活动（2021年12月5日于皇居 宫殿西门，记者团代表摄影，路透社）



纪宫结婚时在“朝见之仪”上接受明仁天皇和皇后的祝福（2005年11月12日，记者团代表摄影，时事社）

女性皇族在出席仪式或宫中晚宴等场合，穿着最高规格的正装时会佩戴皇冠。

德仁天皇即位的2019年5月1日，皇后出席宫中仪式时佩戴的是历代皇后代代相传的皇冠。



德仁天皇即位的2019年5月1日，皇后雅子向沿途民众挥手致意（路透社）



德仁天皇和皇后成婚时的纪念照。当时的皇后美智子佩戴的皇冠已由现在的皇后雅子继承（路透社）



皇储妃纪子佩戴的皇冠是雅子在皇太子妃时代使用的（时事社）



1993年6月德仁天皇（当时是皇太子）与雅子的结婚游行（路透社）

历史上很长一段时间，女性皇族的皇冠一直是委托珠宝巨头MIKIMOTO（御木本，总部位于东京）定制，不过从宽仁亲王家次女瑶子以后，变成了MIKIMOTO与和光（总部位于东京）竞标的形式。秋筱宫夫妇的长女、10月已经脱离皇籍的小室真子在成人礼上佩戴的就是和光制作的皇冠。



秋筱宫家长女真子（小室真子）在成年礼上的正装形象（2011年10月23日，记者团代表摄影，时事社）

佳子成年时首次采用公开征集方式，收到了五家珠宝商提交的设计方案，通过评审最终选定了MIKIMOTO制作皇冠。



迎来成年礼的秋筱宫家次女佳子（路透社）

皇后和皇太子妃拥有多顶皇冠，分别用于出席不同场合时佩戴。



皇太子妃雅子出席欢迎比利时国王菲利普夫妇的宫中晚宴（2016年10月11日，东京皇居，记者团代表摄影，时事社）



举行“朝见之仪”后，皇太子和美智子与裕仁天皇和皇后合影留念（皇居），1959年4月10日

标题图片：德仁天皇和皇后的长女爱子公主借用姑姑黑田清子（纪宫）的头冠出席成人礼活动（2021年12月5日于皇居 宫殿西门，记者团代表摄影，路透社）

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