皇室女性的皇冠：考虑疫情影响，爱子公主放弃置办新皇冠

皇室女性的皇冠：考虑疫情影响，爱子公主放弃置办新皇冠文化 艺术
按照惯例，女性皇族在迎来成年礼之际都会置办一顶属于自己的新皇冠，而近日有消息称，德仁天皇和皇后之女爱子公主决定放弃定制皇冠，将佩戴姑姑黑田清子用过的皇冠参加庆祝活动。
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12月1日，德仁天皇和皇后之女爱子公主迎来20岁生日，成为日本法定的成年人。由于当天是工作日，考虑到爱子的学业，所以庆祝活动推迟至5日举行。
按照惯例，女性皇族在迎来成年礼之际都会置办“皇冠”等首饰。但据说由于顾念到广大民众的生活受到了疫情影响，爱子公主放弃了定制新皇冠，将借用天皇的妹妹、已经脱离皇籍的黑田清子（纪宫）的皇冠出席庆祝活动。
女性皇族在出席仪式或宫中晚宴等场合，穿着最高规格的正装时会佩戴皇冠。
德仁天皇即位的2019年5月1日，皇后出席宫中仪式时佩戴的是历代皇后代代相传的皇冠。
历史上很长一段时间，女性皇族的皇冠一直是委托珠宝巨头MIKIMOTO（御木本，总部位于东京）定制，不过从宽仁亲王家次女瑶子以后，变成了MIKIMOTO与和光（总部位于东京）竞标的形式。秋筱宫夫妇的长女、10月已经脱离皇籍的小室真子在成人礼上佩戴的就是和光制作的皇冠。
佳子成年时首次采用公开征集方式，收到了五家珠宝商提交的设计方案，通过评审最终选定了MIKIMOTO制作皇冠。
皇后和皇太子妃拥有多顶皇冠，分别用于出席不同场合时佩戴。
标题图片：德仁天皇和皇后的长女爱子公主借用姑姑黑田清子（纪宫）的头冠出席成人礼活动（2021年12月5日于皇居 宫殿西门，记者团代表摄影，路透社）
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