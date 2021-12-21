今年也不参加公司忘年会？

日本信息库

日本在今年9月的最后一天，解除了首都圈等地的紧急状态宣言，大量因为政府要求停业或缩短营业时间而饱受经营受限之苦的餐饮店，终于回归了正常营业状态。然而，忘年会的需求似乎还不能恢复到令商家满意的程度。

“虽然新冠疫情逐渐趋于平息，但今年也还是不要参加忘年会了吧”——似乎这种想法占到了主流。

Laibo（总部位于东京）运营的Job综合研究所对575名20到69岁民众实施的调查显示，只有12.9%的受访者回答“今年单位举办忘年会”。虽然比2020年的7.7%略微上升，但仍然只有疫情发生前的2019年（65.5%）的五分之一左右。

关于是否赞成举办忘年会，表示“赞成”或“比较赞成”的赞成派比例合计为31.3%，而表示“反对”或“比较反对”的反对派比例合计为49.2%，大大超过了前者。

关于反对的理由，选择“担心感染新冠等病毒”的受访者最多，占比达55.2%。可以看出尽管目前疫情趋于平息，但大家仍然抱有强烈的警惕心理。另外，选择“交际应酬很麻烦”的受访者占比也达到了45.2%，似乎有人希望借疫情之机改变过去的习惯。

另一方面，赞成派中，选择“可以增进交流”“交际应酬很重要”的受访者较多。

Job综合研究所分析认为，疫情影响了人们的生活方式和价值观，社会活力不太可能在2021年年末恢复到疫情前的水平。

标题图片 : PIXTA

版权声明：本网站的所有文字内容及图表图片，nippon.com日本网版权所有。未经事先授权，禁止任何形式的转载或部分复制使用。