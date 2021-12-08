日本拥有240天战略石油储备，首次释放国家储备

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为响应美国拜登政府主导的多国同步释放石油储备行动，日本也决定向市场投放国家过剩石油储备。

作为能源小国，日本的一次能源大部分依赖于进口。石油在能源结构中的占比大约为40%，其中九成依赖于中东。如果海外产油国政局动荡，或遇到重大灾害导致供应短缺，国民生活和国民经济将会受到严重影响，为了避免这种情况，日本分别于1972年和1978年启动了石油的企业商业储备和国家储备工作。

截至2021年9月末，国家储备相当于145天国内消费量（4461万千升），企业商业储备为90天（2773万千升），与产油国联合储备为6天（191万千升），合计为241天。

此次将要释放的规模相当于两三天的国内消费量，不会对政府制定的“90天国家储备和70天企业商业储备”储备目标值造成影响。

历史上，为应对灾害或政局动荡造成的供应不稳定问题，日本曾在第二次石油危机（1979至1980年）、海湾战争（1991年）、美国“卡特里娜”飓风灾害（2005年）、东日本大地震（2011年）、利比亚政局动荡（2011年）这几个时期释放过石油储备，不过均为企业商业储备，此次是首次释放国家储备。

标题图片：位于鹿儿岛县东串良町的志布志国家石油储备基地（时事社）

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